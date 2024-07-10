https://ria.ru/20240710/dagestan-1958651018.html

Глава МВД Дагестана перечислил упущения, которые привели к терактам 23 июня

Глава МВД Дагестана перечислил упущения, которые привели к терактам 23 июня - РИА Новости, 10.07.2024

Глава МВД Дагестана перечислил упущения, которые привели к терактам 23 июня

Серьезные упущения в воспитании, недоработка местного духовенства и влияние из-за рубежа привели к совершению выходцами из Сергокалинского района Дагестана... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T01:54

2024-07-10T01:54

2024-07-10T04:20

сергокалинский район

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

махачкала

дербент

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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Серьезные упущения в воспитании, недоработка местного духовенства и влияние из-за рубежа привели к совершению выходцами из Сергокалинского района Дагестана терактов 23 июня в Махачкале и Дербенте, заявил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов на встрече с активом района. "Отсутствие определенных позиций у духовенства местного… Да, понятно, сын не может отвечать за действия отца, но отец всегда должен отвечать за действия сына, поэтому очень серьезное ослабление семейных ценностей, воспитания… Мы в данной ситуации увидели много других серьезных проблем, которые в конечном итоге привели к тому, что эти люди решили совершить эти преступления", – сказал Магомедов. Министр призвал уделять внимание подрастающему поколению, следить, с кем они общаются, "кто их мозгами руководит". "В благополучном обществе за один день 22 человека не убивают. Поэтому здесь есть огромные упущения. Создавая видимость работы, фактически эта работа не проводится. С нашими детьми больше работы проводят активисты из Турции и других мест, чем мы сами… Я попрошу, особенно это касается образовательных учреждений, преподавательского состава – работайте с нашими детьми", - сказал Магомедов. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. Глава республики Сергей Меликов заявил, что преступники являются выходцами Сергокалинского района Дагестана. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы района Магомеда Омарова Осман.

https://ria.ru/20240625/dagestan-1955348532.html

https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

сергокалинский район

махачкала

дербент

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