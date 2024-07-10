Глава МВД Дагестана перечислил упущения, которые привели к терактам 23 июня
Глава МВД Дагестана Магомедов: к терактам 23 июня привели серьезные упущения
© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Серьезные упущения в воспитании, недоработка местного духовенства и влияние из-за рубежа привели к совершению выходцами из Сергокалинского района Дагестана терактов 23 июня в Махачкале и Дербенте, заявил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов на встрече с активом района.
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"Отсутствие определенных позиций у духовенства местного… Да, понятно, сын не может отвечать за действия отца, но отец всегда должен отвечать за действия сына, поэтому очень серьезное ослабление семейных ценностей, воспитания… Мы в данной ситуации увидели много других серьезных проблем, которые в конечном итоге привели к тому, что эти люди решили совершить эти преступления", – сказал Магомедов.
Министр призвал уделять внимание подрастающему поколению, следить, с кем они общаются, "кто их мозгами руководит".
"В благополучном обществе за один день 22 человека не убивают. Поэтому здесь есть огромные упущения. Создавая видимость работы, фактически эта работа не проводится. С нашими детьми больше работы проводят активисты из Турции и других мест, чем мы сами… Я попрошу, особенно это касается образовательных учреждений, преподавательского состава – работайте с нашими детьми", - сказал Магомедов.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. Глава республики Сергей Меликов заявил, что преступники являются выходцами Сергокалинского района Дагестана. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын бывшего главы района Магомеда Омарова Осман.
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