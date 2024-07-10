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В Британии заявили о сокращении оборонных возможностей из-за Украины - РИА Новости, 10.07.2024
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13:47 10.07.2024 (обновлено: 14:09 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/britaniya-1958735449.html
В Британии заявили о сокращении оборонных возможностей из-за Украины
В Британии заявили о сокращении оборонных возможностей из-за Украины - РИА Новости, 10.07.2024
В Британии заявили о сокращении оборонных возможностей из-за Украины
Оборонные возможности Великобритании сократились за последние годы на фоне военной поддержки страной Украины, заявил в среду британский замминистра обороны Люк... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:47
2024-07-10T14:09
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Оборонные возможности Великобритании сократились за последние годы на фоне военной поддержки страной Украины, заявил в среду британский замминистра обороны Люк Поллард. "Сейчас нам нужно добиться того, чтобы возможности наших вооруженных сил Великобритании соответствовали угрозам, которые перед нами стоят. За последние годы у нас образовались пробелы в наших возможностях, но по веским причинам. Например, мы правильно поддержали друзей на Украине, передав военное оборудование Великобритании, чтобы они могли сражаться против незаконной российской агрессии. Однако это создало пробелы в наших собственных вооруженных силах", - сказал он в интервью радиостанции LBC. По его словам, новый оборонный обзор, работа над которым начнется на следующей неделе, выявит эти "пробелы" и позволит извлечь уроки из украинского конфликта. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул свое намерение увеличить расходы на оборону до 2,5% и сообщил, что работа над соответствующим стратегическим обзором оборонного сектора начнется на следующей неделе. По его итогам будет составлена дорожная карта для достижения этой цели. Курировать работу по его составлению будет министр обороны Джон Хили. Как ранее сообщила газета Times, несколько бывших высокопоставленных военных Британии высказали беспокойство текущим состоянием обороноспособности Запада и заявили, что новое правительство лейбористов "играет с огнем", откладывая решение об увеличении расходов Великобритании на оборону до 2,5% ВВП до проведения масштабной ревизии вооруженных сил страны. О неготовности британской армии к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих, сообщал комитет обороны при правительстве Великобритании. По данным министерства обороны Великобритании, общая сумма выделенной Украине военной помощи составляет 7,6 миллиарда фунтов стерлингов, включая выросшую на 2024-2025 год поддержку в размере 3 миллиардов фунтов.
https://ria.ru/20240710/ukraina-1958668015.html
https://ria.ru/20240709/sekret-1958559138.html
https://ria.ru/20240707/britanija-1958082144.html
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великобритания, украина, кир стармер, в мире
Великобритания, Украина, Кир Стармер, В мире
В Британии заявили о сокращении оборонных возможностей из-за Украины

Замминистра обороны Поллард заявил о сокращении оборонных возможностей Британии

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Оборонные возможности Великобритании сократились за последние годы на фоне военной поддержки страной Украины, заявил в среду британский замминистра обороны Люк Поллард.
«
"Сейчас нам нужно добиться того, чтобы возможности наших вооруженных сил Великобритании соответствовали угрозам, которые перед нами стоят. За последние годы у нас образовались пробелы в наших возможностях, но по веским причинам. Например, мы правильно поддержали друзей на Украине, передав военное оборудование Великобритании, чтобы они могли сражаться против незаконной российской агрессии. Однако это создало пробелы в наших собственных вооруженных силах", - сказал он в интервью радиостанции LBC.
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По его словам, новый оборонный обзор, работа над которым начнется на следующей неделе, выявит эти "пробелы" и позволит извлечь уроки из украинского конфликта.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул свое намерение увеличить расходы на оборону до 2,5% и сообщил, что работа над соответствующим стратегическим обзором оборонного сектора начнется на следующей неделе. По его итогам будет составлена дорожная карта для достижения этой цели. Курировать работу по его составлению будет министр обороны Джон Хили.
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Как ранее сообщила газета Times, несколько бывших высокопоставленных военных Британии высказали беспокойство текущим состоянием обороноспособности Запада и заявили, что новое правительство лейбористов "играет с огнем", откладывая решение об увеличении расходов Великобритании на оборону до 2,5% ВВП до проведения масштабной ревизии вооруженных сил страны. О неготовности британской армии к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих, сообщал комитет обороны при правительстве Великобритании.
По данным министерства обороны Великобритании, общая сумма выделенной Украине военной помощи составляет 7,6 миллиарда фунтов стерлингов, включая выросшую на 2024-2025 год поддержку в размере 3 миллиардов фунтов.
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