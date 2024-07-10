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Матвиенко призвала БРИКС выработать критерии для новых стран-кандидатов - РИА Новости, 10.07.2024
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17:53 10.07.2024 (обновлено: 17:56 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/briks-1958806837.html
Матвиенко призвала БРИКС выработать критерии для новых стран-кандидатов
Матвиенко призвала БРИКС выработать критерии для новых стран-кандидатов - РИА Новости, 10.07.2024
Матвиенко призвала БРИКС выработать критерии для новых стран-кандидатов
Объединению БРИКС необходимо выработать критерии для новых стран-кандидатов, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в эфире "Россия-24". РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:53
2024-07-10T17:56
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Объединению БРИКС необходимо выработать критерии для новых стран-кандидатов, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в эфире "Россия-24". "Абсолютно правильно было сказано, что надо всё-таки выработать некие критерии: сначала страна-партнер, кто подходит под эти критерии, чтобы не размыть… Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников, у которого совпадают взгляды на развитие международных отношений, на роль ООН, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства, которые за то, чтобы работали международные законы, а не кем-то придуманные правила и так далее", - сказала Матвиенко.Матвиенко добавила, что эти критерии могут быть приняты на саммите БРИКС в октябре в Казани."Сначала страна-партнер и критерии для вступления, приема в членство БРИКС. Думаю, что этот процесс потом пойдет очень быстро", - отметила она.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, валентина матвиенко, брикс, совет федерации рф, оон, в мире
Россия, Валентина Матвиенко, БРИКС, Совет Федерации РФ, ООН, В мире
Матвиенко призвала БРИКС выработать критерии для новых стран-кандидатов

Глава Совфеда Матвиенко: БРИКС надо выработать критерии для стран-кандидатов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Символика БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Объединению БРИКС необходимо выработать критерии для новых стран-кандидатов, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в эфире "Россия-24".
«
"Абсолютно правильно было сказано, что надо всё-таки выработать некие критерии: сначала страна-партнер, кто подходит под эти критерии, чтобы не размыть… Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников, у которого совпадают взгляды на развитие международных отношений, на роль ООН, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства, которые за то, чтобы работали международные законы, а не кем-то придуманные правила и так далее", - сказала Матвиенко.
Матвиенко добавила, что эти критерии могут быть приняты на саммите БРИКС в октябре в Казани.
"Сначала страна-партнер и критерии для вступления, приема в членство БРИКС. Думаю, что этот процесс потом пойдет очень быстро", - отметила она.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, заявил посол России
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РоссияВалентина МатвиенкоБРИКССовет Федерации РФООНВ мире
 
 
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