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Матвиенко призвала БРИКС выработать критерии для новых стран-кандидатов
Матвиенко призвала БРИКС выработать критерии для новых стран-кандидатов - РИА Новости, 10.07.2024
Матвиенко призвала БРИКС выработать критерии для новых стран-кандидатов
Объединению БРИКС необходимо выработать критерии для новых стран-кандидатов, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в эфире "Россия-24". РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:53
2024-07-10T17:53
2024-07-10T17:56
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Объединению БРИКС необходимо выработать критерии для новых стран-кандидатов, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в эфире "Россия-24". "Абсолютно правильно было сказано, что надо всё-таки выработать некие критерии: сначала страна-партнер, кто подходит под эти критерии, чтобы не размыть… Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников, у которого совпадают взгляды на развитие международных отношений, на роль ООН, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства, которые за то, чтобы работали международные законы, а не кем-то придуманные правила и так далее", - сказала Матвиенко.Матвиенко добавила, что эти критерии могут быть приняты на саммите БРИКС в октябре в Казани."Сначала страна-партнер и критерии для вступления, приема в членство БРИКС. Думаю, что этот процесс потом пойдет очень быстро", - отметила она.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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Россия, Валентина Матвиенко, БРИКС, Совет Федерации РФ, ООН, В мире
Матвиенко призвала БРИКС выработать критерии для новых стран-кандидатов
Глава Совфеда Матвиенко: БРИКС надо выработать критерии для стран-кандидатов