В России объявили в розыск экс-совладельца Приватбанка Боголюбова
МВД: экс-совладельца Приватбанка Боголюбова объявили в розыск в России
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В России объявили в розыск бывшего акционера Приватбанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, следует из базы на сайте МВД.
"Геннадий Борисович Боголюбов, 20.01.1962. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
При этом не уточняется, о какой статье идет речь.
Накануне Госбюро расследований Украины сообщило о возбуждении уголовного дела против Боголюбова, ему заочно предъявили обвинения в незаконном выезде в Польшу по поддельным документам. В ноябре прошлого года Нацбанк (НБУ) заявил, что хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску предпринимателя о признании недействительными договоров купли-продажи Приватбанка.
В 2016-м правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был олигарх Игорь Коломойский*. Владельцем 100 процентов акций стал Минфин страны. Киевские власти тогда заявили, что бывшее руководство финансовой организации якобы вывело крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Позднее акции банка передали в ведение украинского кабмина.
Вахитовский районный суд Казани осенью 2022 года заочно арестовал Коломойского* и Боголюбова. Сообщалось, что они совместно с предпринимателем Александром Ярославским и председателем правления ЗАО "Укртатнафта" Павлом Овчаренко присвоили свыше 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов.
Нефть была поставлена ПАО "Татнефть" через предприятия-посредников в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области. Суд также отмечал, что обвиняемые находятся в международном розыске.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.