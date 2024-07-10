https://ria.ru/20240710/bogolyubov-1958848674.html

В России объявили в розыск экс-совладельца Приватбанка Боголюбова

В России объявили в розыск экс-совладельца Приватбанка Боголюбова - РИА Новости, 10.07.2024

В России объявили в розыск экс-совладельца Приватбанка Боголюбова

В России объявили в розыск бывшего акционера Приватбанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, следует из базы на сайте МВД. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T21:53

2024-07-10T21:53

2024-07-10T23:57

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игорь коломойский

приватбанк

укртатнафта

татнефть

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В России объявили в розыск бывшего акционера Приватбанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, следует из базы на сайте МВД."Геннадий Борисович Боголюбов, 20.01.1962. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.При этом не уточняется, о какой статье идет речь.Накануне Госбюро расследований Украины сообщило о возбуждении уголовного дела против Боголюбова, ему заочно предъявили обвинения в незаконном выезде в Польшу по поддельным документам. В ноябре прошлого года Нацбанк (НБУ) заявил, что хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску предпринимателя о признании недействительными договоров купли-продажи Приватбанка.Вахитовский районный суд Казани осенью 2022 года заочно арестовал Коломойского* и Боголюбова. Сообщалось, что они совместно с предпринимателем Александром Ярославским и председателем правления ЗАО "Укртатнафта" Павлом Овчаренко присвоили свыше 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов.Нефть была поставлена ПАО "Татнефть" через предприятия-посредников в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области. Суд также отмечал, что обвиняемые находятся в международном розыске.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240710/rozysk-1958843159.html

https://ria.ru/20240703/rozysk-1957127364.html

https://ria.ru/20240508/kolomoyskiy-1944732730.html

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россия, украина, польша, геннадий боголюбов, игорь коломойский, приватбанк, укртатнафта, татнефть, общество, нацбанк украины