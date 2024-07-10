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В России объявили в розыск экс-совладельца Приватбанка Боголюбова - РИА Новости, 10.07.2024
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21:53 10.07.2024 (обновлено: 23:57 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/bogolyubov-1958848674.html
В России объявили в розыск экс-совладельца Приватбанка Боголюбова
В России объявили в розыск экс-совладельца Приватбанка Боголюбова - РИА Новости, 10.07.2024
В России объявили в розыск экс-совладельца Приватбанка Боголюбова
В России объявили в розыск бывшего акционера Приватбанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, следует из базы на сайте МВД. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T21:53
2024-07-10T23:57
россия
украина
польша
геннадий боголюбов
игорь коломойский
приватбанк
укртатнафта
татнефть
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В России объявили в розыск бывшего акционера Приватбанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, следует из базы на сайте МВД."Геннадий Борисович Боголюбов, 20.01.1962. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.При этом не уточняется, о какой статье идет речь.Накануне Госбюро расследований Украины сообщило о возбуждении уголовного дела против Боголюбова, ему заочно предъявили обвинения в незаконном выезде в Польшу по поддельным документам. В ноябре прошлого года Нацбанк (НБУ) заявил, что хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску предпринимателя о признании недействительными договоров купли-продажи Приватбанка.Вахитовский районный суд Казани осенью 2022 года заочно арестовал Коломойского* и Боголюбова. Сообщалось, что они совместно с предпринимателем Александром Ярославским и председателем правления ЗАО "Укртатнафта" Павлом Овчаренко присвоили свыше 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов.Нефть была поставлена ПАО "Татнефть" через предприятия-посредников в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области. Суд также отмечал, что обвиняемые находятся в международном розыске.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240710/rozysk-1958843159.html
https://ria.ru/20240703/rozysk-1957127364.html
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россия, украина, польша, геннадий боголюбов, игорь коломойский, приватбанк, укртатнафта, татнефть, общество, нацбанк украины
Россия, Украина, Польша, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Приватбанк, Укртатнафта, Татнефть, Общество, Нацбанк Украины
В России объявили в розыск экс-совладельца Приватбанка Боголюбова

МВД: экс-совладельца Приватбанка Боголюбова объявили в розыск в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В России объявили в розыск бывшего акционера Приватбанка украинского миллиардера Геннадия Боголюбова, следует из базы на сайте МВД.
"Геннадий Борисович Боголюбов, 20.01.1962. Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Экс-президента харьковского "Металлиста" объявили в розыск в России
Вчера, 21:04
При этом не уточняется, о какой статье идет речь.
Накануне Госбюро расследований Украины сообщило о возбуждении уголовного дела против Боголюбова, ему заочно предъявили обвинения в незаконном выезде в Польшу по поддельным документам. В ноябре прошлого года Нацбанк (НБУ) заявил, что хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску предпринимателя о признании недействительными договоров купли-продажи Приватбанка.

В 2016-м правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был олигарх Игорь Коломойский*. Владельцем 100 процентов акций стал Минфин страны. Киевские власти тогда заявили, что бывшее руководство финансовой организации якобы вывело крупные суммы под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Позднее акции банка передали в ведение украинского кабмина.

Бывший командующий группировкой ВСУ Юг Андрей Соколов - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Экс-командующего группировкой ВСУ "Юг" Соколова объявили в розыск в России
3 июля, 15:07
Вахитовский районный суд Казани осенью 2022 года заочно арестовал Коломойского* и Боголюбова. Сообщалось, что они совместно с предпринимателем Александром Ярославским и председателем правления ЗАО "Укртатнафта" Павлом Овчаренко присвоили свыше 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов.
Нефть была поставлена ПАО "Татнефть" через предприятия-посредников в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области. Суд также отмечал, что обвиняемые находятся в международном розыске.
Игорю Коломойскому* предъявили новое обвинение - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Коломойскому* грозит пожизненное лишение свободы за заказное убийство
8 мая, 16:57
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
 
РоссияУкраинаПольшаГеннадий БоголюбовИгорь КоломойскийПриватбанкУкртатнафтаТатнефтьОбществоНацбанк Украины
 
 
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