Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды выделили средства на закупку боеприпасов к F-16 для Украины - РИА Новости, 10.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 10.07.2024 (обновлено: 20:02 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/boepripasy-1958830193.html
Нидерланды выделили средства на закупку боеприпасов к F-16 для Украины
Нидерланды выделили средства на закупку боеприпасов к F-16 для Украины - РИА Новости, 10.07.2024
Нидерланды выделили средства на закупку боеприпасов к F-16 для Украины
Нидерланды решили выделить 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине, говорится в заявлении минобороны страны. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T19:30
2024-07-10T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
владимир тарабрин
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958783272_0:42:2678:1548_1920x0_80_0_0_6f54d69bdbc5c44f5591caab09a17856.jpg
ГААГА, 10 июл — РИА Новости. Нидерланды решили выделить 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине, говорится в заявлении минобороны страны. "Нидерланды выделяют дополнительные 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для F-16, которые Нидерланды вскоре поставят в том числе на Украину. Это сумма пойдет в дополнение к 150 миллионам евро, которые ранее были зарезервированы для этой цели", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны. Отмечается, что соответствующее объявление сделал в среду министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время саммита НАТО в Вашингтоне. Нидерланды предоставят 18 истребителей F-16 для европейского учебного центра F-16 в Румынии до конца 2025 года. Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в последние дни работы предыдущего кабмина заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия которых будет поставлена в скором времени. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958783272_29:0:2153:1593_1920x0_80_0_0_05b80a86f3440ed783c854f48032b2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, владимир тарабрин, сергей лавров, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Тарабрин, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Нидерланды выделили средства на закупку боеприпасов к F-16 для Украины

МО: Нидерланды закупят на 300 млн евро боеприпасы к F-16, которые отправят ВСУ

© AP Photo / Andrew MedichiniИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 10 июл — РИА Новости. Нидерланды решили выделить 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине, говорится в заявлении минобороны страны.
"Нидерланды выделяют дополнительные 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для F-16, которые Нидерланды вскоре поставят в том числе на Украину. Это сумма пойдет в дополнение к 150 миллионам евро, которые ранее были зарезервированы для этой цели", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
Отмечается, что соответствующее объявление сделал в среду министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время саммита НАТО в Вашингтоне.
Нидерланды предоставят 18 истребителей F-16 для европейского учебного центра F-16 в Румынии до конца 2025 года.
Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в последние дни работы предыдущего кабмина заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия которых будет поставлена в скором времени. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ТарабринСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала