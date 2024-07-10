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Нидерланды выделили средства на закупку боеприпасов к F-16 для Украины

Нидерланды выделили средства на закупку боеприпасов к F-16 для Украины - РИА Новости, 10.07.2024

Нидерланды выделили средства на закупку боеприпасов к F-16 для Украины

Нидерланды решили выделить 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине, говорится в заявлении минобороны страны. РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T19:30

2024-07-10T19:30

2024-07-10T20:02

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ГААГА, 10 июл — РИА Новости. Нидерланды решили выделить 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине, говорится в заявлении минобороны страны. "Нидерланды выделяют дополнительные 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для F-16, которые Нидерланды вскоре поставят в том числе на Украину. Это сумма пойдет в дополнение к 150 миллионам евро, которые ранее были зарезервированы для этой цели", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны. Отмечается, что соответствующее объявление сделал в среду министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время саммита НАТО в Вашингтоне. Нидерланды предоставят 18 истребителей F-16 для европейского учебного центра F-16 в Румынии до конца 2025 года. Бывшая глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в последние дни работы предыдущего кабмина заявила, что власти страны выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину, первая партия которых будет поставлена в скором времени. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил РИА Новости, что Москва рассматривает выданное разрешение на экспорт F-16 на Украину как сознательное движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Он подчеркнул, что истребители F-16, а также аэродромы, с которых они взлетают, будут рассматриваться РФ в качестве законных целей в ходе СВО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

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