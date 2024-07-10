Американский блогер оценил мирную инициативу Путина по Украине
Блогер Хинкл назвал мирную инициативу Путина по Украине щедрым предложением
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мирное предложение президента РФ Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта - самое щедрое предложение, которое только могли ожидать Киев и Запад, заявил РИА Новости известный американский блогер Джексон Хинкл.
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"Пока что это (предложение Путина - ред.) - самое щедрое предложение, которое только могли ожидать Украина и коллективный Запад, так как там даже не идет речи об Одессе или Харькове. Это лучшее предложение, которое мог получить коллективный Запад, и отказ от него приведет только к тому, что Украина потеряет еще больше земель, а Запад - оружия и денег", - сказал Хинкл.
По его мнению, самая забавная реакция на предложение Путина была со стороны Владимира Зеленского, который проигнорировал слова российского лидера, в то время как генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что данный план не отвечает интересам Украины.
"Я думаю, что это прекрасная иллюстрация слов, которые мы слышим уже на протяжении многих лет об Украине как суверенном государстве, которое способно принимать решения самостоятельно. На деле же мы видим, что за Украину отвечает НАТО", - заключил блогер.
Ранее Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил тогда, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на диалог и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, этот саммит был провальным.