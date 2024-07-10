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НАТО призвала Китай к диалогу по снижению стратегических рисков - РИА Новости, 11.07.2024
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23:50 10.07.2024 (обновлено: 00:27 11.07.2024)
https://ria.ru/20240710/bezopasnost-1958860551.html
НАТО призвала Китай к диалогу по снижению стратегических рисков
НАТО призвала Китай к диалогу по снижению стратегических рисков - РИА Новости, 11.07.2024
НАТО призвала Китай к диалогу по снижению стратегических рисков
НАТО призывает КНР к диалогу по снижению стратегических рисков, члены альянса открыты для взаимодействия с Пекином, утверждается в совместной декларации членов... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-10T23:50
2024-07-11T00:27
в мире
китай
нато
пекин
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. НАТО призывает КНР к диалогу по снижению стратегических рисков, члены альянса открыты для взаимодействия с Пекином, утверждается в совместной декларации членов альянса."КНР продолжает быстро расширять и диверсифицировать свой ядерный арсенал… Мы призываем КНР принять участие в дискуссиях по снижению стратегических рисков и способствовать стабильности посредством прозрачности. Мы остаемся открытыми для конструктивного взаимодействия с КНР", – говорится в декларации.При этом Пекин, по версии стран-членов альянса, продолжает создавать системные вызовы для евроатлантической безопасности.Как отмечается в документе, КНР якобы демонстрирует "вредоносную" кибер- и гибридную деятельность, включая дезинформацию. НАТО также призвала Китай "поддерживать свое обязательство действовать ответственно в киберпространстве" и поддержать "международные усилия по продвижению ответственного поведения в космосе".
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
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в мире, китай, нато, пекин
В мире, Китай, НАТО, Пекин
НАТО призвала Китай к диалогу по снижению стратегических рисков

НАТО: КНР создает системные вызовы для евроатлантической безопасности

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. НАТО призывает КНР к диалогу по снижению стратегических рисков, члены альянса открыты для взаимодействия с Пекином, утверждается в совместной декларации членов альянса.
"КНР продолжает быстро расширять и диверсифицировать свой ядерный арсенал… Мы призываем КНР принять участие в дискуссиях по снижению стратегических рисков и способствовать стабильности посредством прозрачности. Мы остаемся открытыми для конструктивного взаимодействия с КНР", – говорится в декларации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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При этом Пекин, по версии стран-членов альянса, продолжает создавать системные вызовы для евроатлантической безопасности.
Как отмечается в документе, КНР якобы демонстрирует "вредоносную" кибер- и гибридную деятельность, включая дезинформацию. НАТО также призвала Китай "поддерживать свое обязательство действовать ответственно в киберпространстве" и поддержать "международные усилия по продвижению ответственного поведения в космосе".
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