https://ria.ru/20240710/bezopasnost-1958860551.html

НАТО призвала Китай к диалогу по снижению стратегических рисков

НАТО призвала Китай к диалогу по снижению стратегических рисков - РИА Новости, 11.07.2024

НАТО призвала Китай к диалогу по снижению стратегических рисков

НАТО призывает КНР к диалогу по снижению стратегических рисков, члены альянса открыты для взаимодействия с Пекином, утверждается в совместной декларации членов... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-10T23:50

2024-07-10T23:50

2024-07-11T00:27

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нато

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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. НАТО призывает КНР к диалогу по снижению стратегических рисков, члены альянса открыты для взаимодействия с Пекином, утверждается в совместной декларации членов альянса."КНР продолжает быстро расширять и диверсифицировать свой ядерный арсенал… Мы призываем КНР принять участие в дискуссиях по снижению стратегических рисков и способствовать стабильности посредством прозрачности. Мы остаемся открытыми для конструктивного взаимодействия с КНР", – говорится в декларации.При этом Пекин, по версии стран-членов альянса, продолжает создавать системные вызовы для евроатлантической безопасности.Как отмечается в документе, КНР якобы демонстрирует "вредоносную" кибер- и гибридную деятельность, включая дезинформацию. НАТО также призвала Китай "поддерживать свое обязательство действовать ответственно в киберпространстве" и поддержать "международные усилия по продвижению ответственного поведения в космосе".

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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китай

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в мире, китай, нато, пекин