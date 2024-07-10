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Осужденная за оправдание терроризма Беркович* прокомментировала приговор - РИА Новости, 10.07.2024
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10:46 10.07.2024 (обновлено: 12:44 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/berkovich-1958687781.html
Осужденная за оправдание терроризма Беркович* прокомментировала приговор
Осужденная за оправдание терроризма Беркович* прокомментировала приговор - РИА Новости, 10.07.2024
Осужденная за оправдание терроризма Беркович* прокомментировала приговор
Режиссер Евгения Беркович*, приговоренная к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, прокомментировала свой приговор, ее слова... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T10:46
2024-07-10T12:44
россия
евгения беркович
светлана петрийчук
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Режиссер Евгения Беркович*, приговоренная к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, прокомментировала свой приговор, ее слова приводит РБК."Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (поначалу двух) людей, принявших это решение", — сказала она.В понедельник 2-й Западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.Суд зачел время их нахождения под стражей с 6 мая 2023 года как отбытое наказание по схеме "день за день" — такой формат связан с обвинением по статье террористической направленности (часть 3.2 статьи 72 УК России).Согласно УК России, осужденные за тяжкое преступление могут просить об условно-досрочном освобождении после отбытия половины от назначенного наказания (часть 4 статьи 15 УК России). Таким образом, Петрийчук* и Беркович*, осужденные за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России, при соблюдении ряда условий могут получить возможность подать прошение об УДО в мае 2026 года.Приговор пока не вступил в законную силу. Защита уже объявила, что будет его обжаловать.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240709/petriychuk-1958437999.html
https://ria.ru/20240708/udo-1958376582.html
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россия, евгения беркович, светлана петрийчук, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Евгения Беркович, Светлана Петрийчук, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Осужденная за оправдание терроризма Беркович* прокомментировала приговор

Евгения Беркович впервые прокомментировала приговор за оправдание терроризма

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРежиссер Евгения Беркович
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Режиссер Евгения Беркович. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Режиссер Евгения Беркович*, приговоренная к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, прокомментировала свой приговор, ее слова приводит РБК.

"Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (поначалу двух) людей, принявших это решение", — сказала она.
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Песков отказался комментировать дело Петрийчук* и Беркович*
Вчера, 10:57
В понедельник 2-й Западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.
Суд зачел время их нахождения под стражей с 6 мая 2023 года как отбытое наказание по схеме "день за день" — такой формат связан с обвинением по статье террористической направленности (часть 3.2 статьи 72 УК России).
Согласно УК России, осужденные за тяжкое преступление могут просить об условно-досрочном освобождении после отбытия половины от назначенного наказания (часть 4 статьи 15 УК России). Таким образом, Петрийчук* и Беркович*, осужденные за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России, при соблюдении ряда условий могут получить возможность подать прошение об УДО в мае 2026 года.
Приговор пока не вступил в законную силу. Защита уже объявила, что будет его обжаловать.
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Беркович* и Петрийчук* могут подать прошение об УДО весной 2026 года
8 июля, 22:25
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
 
РоссияЕвгения БерковичСветлана ПетрийчукФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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