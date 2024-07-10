https://ria.ru/20240710/berkovich-1958687781.html

Осужденная за оправдание терроризма Беркович* прокомментировала приговор

Осужденная за оправдание терроризма Беркович* прокомментировала приговор - РИА Новости, 10.07.2024

Осужденная за оправдание терроризма Беркович* прокомментировала приговор

Режиссер Евгения Беркович*, приговоренная к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, прокомментировала свой приговор, ее слова... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T10:46

2024-07-10T10:46

2024-07-10T12:44

россия

евгения беркович

светлана петрийчук

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Режиссер Евгения Беркович*, приговоренная к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, прокомментировала свой приговор, ее слова приводит РБК."Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (поначалу двух) людей, принявших это решение", — сказала она.В понедельник 2-й Западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.Суд зачел время их нахождения под стражей с 6 мая 2023 года как отбытое наказание по схеме "день за день" — такой формат связан с обвинением по статье террористической направленности (часть 3.2 статьи 72 УК России).Согласно УК России, осужденные за тяжкое преступление могут просить об условно-досрочном освобождении после отбытия половины от назначенного наказания (часть 4 статьи 15 УК России). Таким образом, Петрийчук* и Беркович*, осужденные за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России, при соблюдении ряда условий могут получить возможность подать прошение об УДО в мае 2026 года.Приговор пока не вступил в законную силу. Защита уже объявила, что будет его обжаловать.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20240709/petriychuk-1958437999.html

https://ria.ru/20240708/udo-1958376582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евгения беркович, светлана петрийчук, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)