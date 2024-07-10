Осужденная за оправдание терроризма Беркович* прокомментировала приговор
Евгения Беркович впервые прокомментировала приговор за оправдание терроризма
Режиссер Евгения Беркович. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Режиссер Евгения Беркович*, приговоренная к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, прокомментировала свой приговор, ее слова приводит РБК.
"Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (поначалу двух) людей, принявших это решение", — сказала она.
"Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (поначалу двух) людей, принявших это решение", — сказала она.
В понедельник 2-й Западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.
Суд зачел время их нахождения под стражей с 6 мая 2023 года как отбытое наказание по схеме "день за день" — такой формат связан с обвинением по статье террористической направленности (часть 3.2 статьи 72 УК России).
Согласно УК России, осужденные за тяжкое преступление могут просить об условно-досрочном освобождении после отбытия половины от назначенного наказания (часть 4 статьи 15 УК России). Таким образом, Петрийчук* и Беркович*, осужденные за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК России, при соблюдении ряда условий могут получить возможность подать прошение об УДО в мае 2026 года.
Приговор пока не вступил в законную силу. Защита уже объявила, что будет его обжаловать.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов