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Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России - РИА Новости, 10.07.2024
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20:23 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/bayden-1958838322.html
Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России
Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России - РИА Новости, 10.07.2024
Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России
Президент США Джо Байден заявил, что Россия перевела свой оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы, значительно нарастив выпуск оружия и боеприпасов, и... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T20:23
2024-07-10T20:23
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия перевела свой оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы, значительно нарастив выпуск оружия и боеприпасов, и НАТО не может себе позволить отстать. "Россия перешла на военные рельсы в смысле оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники", - сказал Байден на саммите НАТО. Он голословно обвинил в помощи российскому ВПК Китай, КНДР и Иран. "Мы, с моей точки зрения, не можем позволить, чтобы альянс отстал", - сказал Байден.
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в мире, сша, россия, джо байден, нато, вашингтон
В мире, США, Россия, Джо Байден, НАТО, Вашингтон
Байден призвал НАТО не отставать от ВПК России

Байден: Россия перевела ОПК на военные рельсы, НАТО нельзя отставать

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Россия перевела свой оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы, значительно нарастив выпуск оружия и боеприпасов, и НАТО не может себе позволить отстать.
"Россия перешла на военные рельсы в смысле оборонного производства. Они значительно наращивают выпуск оружия, боеприпасов и техники", - сказал Байден на саммите НАТО.
Он голословно обвинил в помощи российскому ВПК Китай, КНДР и Иран.
"Мы, с моей точки зрения, не можем позволить, чтобы альянс отстал", - сказал Байден.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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