https://ria.ru/20240710/bayden-1958819672.html

Эксперт рассказал, как демократы готовятся оправдать поражение Байдена

Эксперт рассказал, как демократы готовятся оправдать поражение Байдена - РИА Новости, 10.07.2024

Эксперт рассказал, как демократы готовятся оправдать поражение Байдена

Демократы ищут оправдания своего потенциального поражения на президентских выборах в США, поэтому обвиняют Россию в якобы вмешательстве в американский... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:37

2024-07-10T18:37

2024-07-10T18:51

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Демократы ищут оправдания своего потенциального поражения на президентских выборах в США, поэтому обвиняют Россию в якобы вмешательстве в американский избирательный процесс, выразил свое мнение РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Ранее агентство Рейтер передало, что представитель офиса директора национальной разведки США заявил о якобы наблюдаемых Соединенными Штатами попытках России оказать влияние на американских избирателей и очернить конкретных политиков в преддверии президентских выборов. "Цель простая - демократы формируют стратегию для победоносного поражения, обоснования своего поражения на выборах, то есть что Байден проиграет не потому, что он слабый президент и "хромая утка", а потому, что русские вмешались - и в итоге президентом станет Трамп. На это демократы будут делать главную ставку", - считает Блохин. Он также добавил, что для этих же целей поддерживается миф о "русской угрозе", предоставляются различные обоснования для сдерживания России со всеми вытекающими последствиями. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не вмешивается в американские выборы и будет работать с любым лидером США, которому окажет доверие народ Америки. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он также объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240710/pelos-1958815292.html

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россия, сша, российская академия наук, в мире, джо байден, выборы президента сша — 2024