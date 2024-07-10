https://ria.ru/20240710/bayden-1958737237.html
WP: cлужащий ВМС США пытался получить доступ к медицинским данным Байдена
WP: cлужащий ВМС США пытался получить доступ к медицинским данным Байдена - РИА Новости, 10.07.2024
WP: cлужащий ВМС США пытался получить доступ к медицинским данным Байдена
Служащий американских ВМС в феврале пытался получить доступ к медицинским данным президента США Джо Байдена, за что на него было наложено дисциплинарное... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T13:55
2024-07-10T13:55
2024-07-10T13:55
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Служащий американских ВМС в феврале пытался получить доступ к медицинским данным президента США Джо Байдена, за что на него было наложено дисциплинарное взыскание, пишет газета Washington Post со ссылкой на представителя флота Тима Хокинса. Инцидент произошел в конце февраля. Речь идет о служащем, который был приписан к медицинскому подразделению американского флота, расположенному в штате Виргиния. "Моряк получил доступ к цифровому порталу пациентов для военных и ввел в поисковик имя Байдена "из любопытства", - приводит издание слова Хокинса. Он добавил, что служащему не удалось получить доступ к каким-либо записям, относящимся к президенту США. Расследование инцидента завершилось в апреле. По данным неназванного чиновника, нарушитель получил административное наказание. Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, моряк трижды подключался к базе данных. В Белом доме сообщили телеканалу, что Байден был проинформирован о случившемся. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. Состоявшиеся в конце июня дебаты Байдена с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
https://ria.ru/20240710/bajden-1958689074.html
https://ria.ru/20240709/glava-1958640474.html
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в мире, сша, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
WP: cлужащий ВМС США пытался получить доступ к медицинским данным Байдена
WP: моряк из США в феврале пытался получить доступ к медицинским данным Байдена
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Служащий американских ВМС в феврале пытался получить доступ к медицинским данным президента США Джо Байдена, за что на него было наложено дисциплинарное взыскание, пишет газета Washington Post
со ссылкой на представителя флота Тима Хокинса.
Инцидент произошел в конце февраля. Речь идет о служащем, который был приписан к медицинскому подразделению американского флота, расположенному в штате Виргиния
.
"Моряк получил доступ к цифровому порталу пациентов для военных и ввел в поисковик имя Байдена "из любопытства", - приводит издание слова Хокинса.
Он добавил, что служащему не удалось получить доступ к каким-либо записям, относящимся к президенту США. Расследование инцидента завершилось в апреле. По данным неназванного чиновника, нарушитель получил административное наказание.
Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, моряк трижды подключался к базе данных. В Белом доме сообщили телеканалу, что Байден был проинформирован о случившемся.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
Состоявшиеся в конце июня дебаты Байдена с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом
шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.