https://ria.ru/20240710/armeniya-1958852554.html

Замгоссекретаря США по вопросам демократии прибудет в Армению с визитом

Замгоссекретаря США по вопросам демократии прибудет в Армению с визитом - РИА Новости, 10.07.2024

Замгоссекретаря США по вопросам демократии прибудет в Армению с визитом

Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии Узра Зея прибудет 13 июля в Армению, где встретится с высокопоставленными представителями правительства,... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T22:31

2024-07-10T22:31

2024-07-10T22:31

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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии Узра Зея прибудет 13 июля в Армению, где встретится с высокопоставленными представителями правительства, сообщает пресс-служба американского посольства в Ереване. "Посольство США приветствует заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узру Зею, которая посетит Армению с 13 по 16 июля. Зея проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства, обсудит вопросы укрепления армяно-американского сотрудничества и продвижения достижений Армении в области демократии, верховенства закона, борьбы с коррупцией и судебных реформ", - говорится в сообщении. Отмечается, что заместитель госсекретаря посетит ереванский мемориал жертв геноцида армян в Османской империи, а также обсудит с представителями гражданского общества вопросы прав человека, борьбы с коррупцией и свободы прессы.

https://ria.ru/20240706/ucheniya-1957919441.html

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в мире, сша, армения, ереван