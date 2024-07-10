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Замгоссекретаря США по вопросам демократии прибудет в Армению с визитом - РИА Новости, 10.07.2024
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22:31 10.07.2024
https://ria.ru/20240710/armeniya-1958852554.html
Замгоссекретаря США по вопросам демократии прибудет в Армению с визитом
Замгоссекретаря США по вопросам демократии прибудет в Армению с визитом - РИА Новости, 10.07.2024
Замгоссекретаря США по вопросам демократии прибудет в Армению с визитом
Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии Узра Зея прибудет 13 июля в Армению, где встретится с высокопоставленными представителями правительства,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:31
2024-07-10T22:31
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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии Узра Зея прибудет 13 июля в Армению, где встретится с высокопоставленными представителями правительства, сообщает пресс-служба американского посольства в Ереване. "Посольство США приветствует заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узру Зею, которая посетит Армению с 13 по 16 июля. Зея проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства, обсудит вопросы укрепления армяно-американского сотрудничества и продвижения достижений Армении в области демократии, верховенства закона, борьбы с коррупцией и судебных реформ", - говорится в сообщении. Отмечается, что заместитель госсекретаря посетит ереванский мемориал жертв геноцида армян в Османской империи, а также обсудит с представителями гражданского общества вопросы прав человека, борьбы с коррупцией и свободы прессы.
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в мире, сша, армения, ереван
В мире, США, Армения, Ереван
Замгоссекретаря США по вопросам демократии прибудет в Армению с визитом

Замгоссекретаря США по вопросам демократии Зея прибудет в Армению в конце недели

© РИА Новости / Алина Старостина | Перейти в медиабанкВид на город Ереван
Вид на город Ереван - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Алина Старостина
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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии Узра Зея прибудет 13 июля в Армению, где встретится с высокопоставленными представителями правительства, сообщает пресс-служба американского посольства в Ереване.
"Посольство США приветствует заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узру Зею, которая посетит Армению с 13 по 16 июля. Зея проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства, обсудит вопросы укрепления армяно-американского сотрудничества и продвижения достижений Армении в области демократии, верховенства закона, борьбы с коррупцией и судебных реформ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заместитель госсекретаря посетит ереванский мемориал жертв геноцида армян в Османской империи, а также обсудит с представителями гражданского общества вопросы прав человека, борьбы с коррупцией и свободы прессы.
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