https://ria.ru/20240710/armeniya-1958852554.html
Замгоссекретаря США по вопросам демократии прибудет в Армению с визитом
Замгоссекретаря США по вопросам демократии прибудет в Армению с визитом - РИА Новости, 10.07.2024
Замгоссекретаря США по вопросам демократии прибудет в Армению с визитом
Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии Узра Зея прибудет 13 июля в Армению, где встретится с высокопоставленными представителями правительства,... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T22:31
2024-07-10T22:31
2024-07-10T22:31
в мире
сша
армения
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462072_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_7b51a673ff20ce328354d8d33eb8fc38.jpg
ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по вопросам демократии Узра Зея прибудет 13 июля в Армению, где встретится с высокопоставленными представителями правительства, сообщает пресс-служба американского посольства в Ереване. "Посольство США приветствует заместителя государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узру Зею, которая посетит Армению с 13 по 16 июля. Зея проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами правительства, обсудит вопросы укрепления армяно-американского сотрудничества и продвижения достижений Армении в области демократии, верховенства закона, борьбы с коррупцией и судебных реформ", - говорится в сообщении. Отмечается, что заместитель госсекретаря посетит ереванский мемориал жертв геноцида армян в Османской империи, а также обсудит с представителями гражданского общества вопросы прав человека, борьбы с коррупцией и свободы прессы.
https://ria.ru/20240706/ucheniya-1957919441.html
сша
армения
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462072_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_e97e28534fdd552f35517c2d72022529.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, армения, ереван
В мире, США, Армения, Ереван
Замгоссекретаря США по вопросам демократии прибудет в Армению с визитом
Замгоссекретаря США по вопросам демократии Зея прибудет в Армению в конце недели