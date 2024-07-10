https://ria.ru/20240710/armeniya-1958841854.html

В Армении молодежь благоустроит памятники общей с Россией истории

В Армении молодежь благоустроит памятники общей с Россией истории - РИА Новости, 10.07.2024

В Армении молодежь благоустроит памятники общей с Россией истории

Представители молодежных организаций Армении займутся благоустройством памятников армяно-российской общей истории в рамках программы представительства... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T20:57

2024-07-10T20:57

2024-07-10T20:57

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Представители молодежных организаций Армении займутся благоустройством памятников армяно-российской общей истории в рамках программы представительства Россотрудничества "Забота о памяти", сообщает пресс-служба представительства. "Сегодня, стартовал молодежный проект представительства Россотрудничества в Армении "Забота о памяти". В рамках проекта совместно с представителями НКО и молодежных организаций будут облагорожены территории памятников и мемориалов, посвященных армяно-российской общей истории", - говорится в сообщении. По словам координатора молодежных проектов представительства Россотрудничества Давида Малхасяна, это старт большого проекта по заботе и сохранении исторической памяти. "Это не только уважение к предкам, но и обязанность перед будущими поколениями. Памятники являются материальными свидетельствами прошлого, которые помогают нам лучше понять исторический контекст и ценности, важные для наших предшественников. Молодежь должна интересоваться, следить и заботиться о своем наследии", - отметил он. По данным пресс-службы, отправной точкой проекта стала очистка территории Холма Паскевича в городе Ереван. Член Ассоциации студентов российских вузов в Армении Борис Ильинов подчеркнул важность подобных проектов. "Сохранение и уход за мемориалами имеет очень важный глубокий смысл. Сохраняя данные памятники, мы сохраняем нашу национальную идентичность", - сказал он. Следующий субботник пройдет 23 июля, на территории памятника "Героям Ошакана", посвященного памяти русских солдат и армянских добровольцев, павших в ходе Ошаканской битвы во время русско-персидской войны 1826-1828 годов.

https://ria.ru/20240516/eaes-1946414438.html

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армения, россия, ереван, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире