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США повысят тарифы на импортируемый из Мексики алюминий - РИА Новости, 10.07.2024
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17:07 10.07.2024 (обновлено: 19:10 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/alyuminiy-1958790203.html
США повысят тарифы на импортируемый из Мексики алюминий
США повысят тарифы на импортируемый из Мексики алюминий - РИА Новости, 10.07.2024
США повысят тарифы на импортируемый из Мексики алюминий
США повысят тарифы на импортируемый из Мексики алюминий, в производстве которого используется сырье из России, Китая, Белоруссии или Ирана, говорится в... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T17:07
2024-07-10T19:10
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости.США повысят тарифы на импортируемый из Мексики алюминий, в производстве которого используется сырье из России, Китая, Белоруссии или Ирана, говорится в прокламации американского президента Джо Байдена.В документе подчеркивается, что поставки алюминиевой продукции из Мексики значительно возросли после того, как США освободили ее от повышенных тарифов, при том что там нет мощностей для первичной выплавки и зачастую страна происхождения металла неизвестна."США повысят ставку ввозной пошлины по разделу 232 на алюминий и его производные, которые производятся в Мексике с использованием алюминия с первичной, вторичной выплавкой или последней отливкой в Китае, России... Белоруссии или Иране", - говорится в документе.Президент напомнил, что в феврале он ввел тариф в 200% на алюминий российского происхождения. Агентство "Блумберг" цитирует директора Национального экономического совета Белого дома Лайель Брейнард, которая сказала, что со среды китайский, российский, иранский или белорусский алюминий при перепродаже в США через Мексику будет обложен пошлиной в 10%.Аналогичное решение принято в отношении мексиканских поставок стали, с которых будет взиматься тариф в 25%, если первоисточником не являются сама Мексика, США или Канада.
https://ria.ru/20240418/kitay-1940832622.html
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мексика, сша, россия, экономика
Мексика, США, Россия, Экономика
США повысят тарифы на импортируемый из Мексики алюминий

Байден: США повысят тарифы на импортируемый из Мексики алюминий

© Pixabay / Pixabay / homwАлюминиевый завод
Алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Pixabay / Pixabay / homw
Алюминиевый завод. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости.США повысят тарифы на импортируемый из Мексики алюминий, в производстве которого используется сырье из России, Китая, Белоруссии или Ирана, говорится в прокламации американского президента Джо Байдена.
В документе подчеркивается, что поставки алюминиевой продукции из Мексики значительно возросли после того, как США освободили ее от повышенных тарифов, при том что там нет мощностей для первичной выплавки и зачастую страна происхождения металла неизвестна.
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"США повысят ставку ввозной пошлины по разделу 232 на алюминий и его производные, которые производятся в Мексике с использованием алюминия с первичной, вторичной выплавкой или последней отливкой в Китае, России... Белоруссии или Иране", - говорится в документе.
Президент напомнил, что в феврале он ввел тариф в 200% на алюминий российского происхождения. Агентство "Блумберг" цитирует директора Национального экономического совета Белого дома Лайель Брейнард, которая сказала, что со среды китайский, российский, иранский или белорусский алюминий при перепродаже в США через Мексику будет обложен пошлиной в 10%.
Аналогичное решение принято в отношении мексиканских поставок стали, с которых будет взиматься тариф в 25%, если первоисточником не являются сама Мексика, США или Канада.
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