https://ria.ru/20240710/akvakultura-1958840167.html
Производство аквакультуры выросло в Астраханской области на 14 процентов
Производство аквакультуры выросло в Астраханской области на 14 процентов - РИА Новости, 10.07.2024
Производство аквакультуры выросло в Астраханской области на 14 процентов
Рост производства аквакультуры в Астраханской области в первом полугодии текущего года составил 14%, сообщает администрация губернатора региона по итогам... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T20:39
2024-07-10T20:39
2024-07-10T20:39
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Рост производства аквакультуры в Астраханской области в первом полугодии текущего года составил 14%, сообщает администрация губернатора региона по итогам совещания по развитию рыбной промышленности области. Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев доложил, что в 2024 году право ловить рыбу в промышленных масштабах на территории региона имеют 53 организации. Основными рыбодобывающими районами традиционно являются Володарский, Камызякский, Икрянинский и Лиманский. По данным на 30 июня текущего года, общий вылов водных биоресурсов составил 19,1 тысячи тонн из 53 тысяч тонн, которые разрешено поймать в 2024 году. "Товарной аквакультурой в регионе занимаются около 170 предприятий, в том числе 57 хозяйств специализируются на выращивании товарных осетровых. За первое полугодие 2024 года объем выращенных объектов товарной аквакультуры вырос на 14% и составил почти 16 тысяч тонн, из них 2,1 тысячи тонн осетровых видов. Производство пищевой икры осетровых рыб в первом полугодии составило 16,5 тонны", - говорится в сообщении. Кроме того, на совещании были подняты вопросы увеличения попуска паводковых вод, а также разрастания в авандельте водорослей, которые необходимо выкашивать. "Вопрос расчистки рек от сорной растительности необходимо решить оперативно. Прошу на ближайшем заседании территориального рыбохозяйственного совета рассмотреть, какая работа проделана всеми рыбодобывающими предприятиям области для очистки водоемов, и в конце года доложить о результатах по каждому предприятию", - дал поручение губернатор области Игорь Бабушкин.
https://ria.ru/20240610/soglasheniya-1951965750.html
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астраханская область, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин
Производство аквакультуры выросло в Астраханской области на 14 процентов
Производство аквакультуры выросло в Астраханской области на 14%
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости.
Рост производства аквакультуры в Астраханской области в первом полугодии текущего года составил 14%, сообщает администрация
губернатора региона по итогам совещания по развитию рыбной промышленности области.
Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев доложил, что в 2024 году право ловить рыбу в промышленных масштабах на территории региона имеют 53 организации. Основными рыбодобывающими районами традиционно являются Володарский, Камызякский, Икрянинский и Лиманский. По данным на 30 июня текущего года, общий вылов водных биоресурсов составил 19,1 тысячи тонн из 53 тысяч тонн, которые разрешено поймать в 2024 году.
"Товарной аквакультурой в регионе занимаются около 170 предприятий, в том числе 57 хозяйств специализируются на выращивании товарных осетровых. За первое полугодие 2024 года объем выращенных объектов товарной аквакультуры вырос на 14% и составил почти 16 тысяч тонн, из них 2,1 тысячи тонн осетровых видов. Производство пищевой икры осетровых рыб в первом полугодии составило 16,5 тонны", - говорится в сообщении.
Кроме того, на совещании были подняты вопросы увеличения попуска паводковых вод, а также разрастания в авандельте водорослей, которые необходимо выкашивать.
"Вопрос расчистки рек от сорной растительности необходимо решить оперативно. Прошу на ближайшем заседании территориального рыбохозяйственного совета рассмотреть, какая работа проделана всеми рыбодобывающими предприятиям области для очистки водоемов, и в конце года доложить о результатах по каждому предприятию", - дал поручение губернатор области Игорь Бабушкин
.