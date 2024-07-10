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Аэрофлот возобновит полеты из Москвы на Гоа - РИА Новости, 10.07.2024
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Аэрофлот возобновит полеты из Москвы на Гоа
Аэрофлот возобновит полеты из Москвы на Гоа - РИА Новости, 10.07.2024
Аэрофлот возобновит полеты из Москвы на Гоа
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 октября возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево на Гоа. Продажа билетов открыта. РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T12:57
2024-07-10T12:57
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МОСКВА, 10 июл — пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 октября возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево на Гоа. Продажа билетов открыта. На воздушной линии будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: вылет из Москвы по вторникам и субботам. Обратный вылет — по средам и воскресеньям. С 25 октября 2024 года добавится новая частота: с вылетом из Москвы по пятницам и обратным рейсом из Гоа по субботам. Аэрофлот реализует программу полетов на курорт Индии во время высокого туристического сезона в данном регионе: с осени по весну. Маршрут пользуется высоким спросом у любителей экзотического отдыха. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона. "Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Аэрофлот возобновит полеты из Москвы на Гоа

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 октября возобновит регулярные полеты из аэропорта Шереметьево на Гоа. Продажа билетов открыта.
На воздушной линии будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: вылет из Москвы по вторникам и субботам. Обратный вылет — по средам и воскресеньям. С 25 октября 2024 года добавится новая частота: с вылетом из Москвы по пятницам и обратным рейсом из Гоа по субботам.
Аэрофлот реализует программу полетов на курорт Индии во время высокого туристического сезона в данном регионе: с осени по весну. Маршрут пользуется высоким спросом у любителей экзотического отдыха.
С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году "Аэрофлот" перевез 25,2 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона. "Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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