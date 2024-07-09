В Палестине заявили о 29 жертвах израильского обстрела школы на юге Газы
Число жертв израильского обстрела школы в Хан-Юнисе в Газе выросло до 29
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
КАИР, 9 июл — РИА Новости. Число жертв израильского обстрела школы в Хан-Юнисе на юге сектора Газа увеличилось до 29, сообщил медиаофис правительства Газы.
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"Израильская оккупационная армия совершила ужасную резню перемещенных лиц в школе в районе Абасан на востоке Хан-Юниса, жертвой которой стали 29 человек, большинство — женщины и дети", — говорится в заявлении.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал со ссылкой на медицинские источники, что при израильском ударе по школе на юге сектора Газа погибли 20 человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным Министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысяч человек.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.