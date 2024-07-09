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Россия и Индия призвали к прекращению огня в секторе Газа
Россия и Индия призвали к прекращению огня в секторе Газа - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Индия призвали к прекращению огня в секторе Газа
заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:58
2024-07-09T17:58
2024-07-09T18:19
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди призвали к выполнению резолюции ООН о прекращении огня и немедленном освобождении заложников в секторе Газа. Совместное заявление по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита "Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство" опубликовано на сайте Кремля.В заявлении подчеркивается, что стороны выразили глубокую обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, уделив особое внимание обстановке в секторе Газа. В этой связи Путин и Моди призвали к эффективному выполнению резолюций Генассамблеи ООН и резолюции 2720 Совбеза ООН, а также к немедленной, безопасной и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в необходимых масштабах непосредственно палестинскому гражданскому населению на всей территории сектора Газа."Стороны также призвали к эффективному выполнению резолюции 2728 Совета безопасности ООН о длительном устойчивом прекращении огня, немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, а также к предоставлению гуманитарного доступа для удовлетворения их медицинских и других гуманитарных потребностей", - говорится в заявлении.Главы двух стран также подтвердили поддержку полноправного членства Палестины в ООН и "непоколебимую приверженность двугосударственному принципу урегулирования на международно признанной основе".
https://ria.ru/20240709/zayavlenie-1958586673.html
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в мире, россия, индия, оон, владимир путин, ближний восток, нарендра моди, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Индия, ООН, Владимир Путин, Ближний Восток, Нарендра Моди, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Генеральная Ассамблея ООН
Россия и Индия призвали к прекращению огня в секторе Газа
РФ и Индия призвали к прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа