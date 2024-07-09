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Захарова ответила на слова Пугачевой об инциденте в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024
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20:45 09.07.2024 (обновлено: 23:18 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/zakharova-1958618071.html
Захарова ответила на слова Пугачевой об инциденте в Киеве
Захарова ответила на слова Пугачевой об инциденте в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024
Захарова ответила на слова Пугачевой об инциденте в Киеве
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на комментарий певицы Аллы Пугачевой касательно инцидента с детской больницей в Киеве. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:45
2024-07-09T23:18
россия
киев
алла пугачева
мария захарова
вооруженные силы украины
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на комментарий певицы Аллы Пугачевой касательно инцидента с детской больницей в Киеве.&quot;Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко&quot;, — написала она в Telegram-канале.Ранее артистка опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве. Как сообщало российское Минобороны, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, а Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские войска наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал разгоняемую в США истерию по поводу больницы "Охматдет" в Киеве образцом оголтелой антироссийской пропаганды.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию говорила о том, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958532679.html
https://ria.ru/20240416/pugacheva-1940387888.html
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россия, киев, алла пугачева, мария захарова, вооруженные силы украины, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Киев, Алла Пугачева, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова ответила на слова Пугачевой об инциденте в Киеве

Захарова о словах Пугачевой об инциденте в Киеве: Бог без советов разберется

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на комментарий певицы Аллы Пугачевой касательно инцидента с детской больницей в Киеве.
«

"Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко", — написала она в Telegram-канале.

Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В ГД призвали признать Пугачеву иноагентом после поста о больнице в Киеве
Вчера, 15:48
Ранее артистка опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
Как сообщало российское Минобороны, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, а Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские войска наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал разгоняемую в США истерию по поводу больницы "Охматдет" в Киеве образцом оголтелой антироссийской пропаганды.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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16 апреля, 15:11
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию говорила о том, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Стас Михайлов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Стас Михайлов напомнил Пугачевой, кто ее сделал популярной артисткой
24 апреля, 15:23
 
РоссияКиевАлла ПугачеваМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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