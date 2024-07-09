https://ria.ru/20240709/zakharova-1958618071.html

Захарова ответила на слова Пугачевой об инциденте в Киеве

Захарова ответила на слова Пугачевой об инциденте в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024

Захарова ответила на слова Пугачевой об инциденте в Киеве

Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на комментарий певицы Аллы Пугачевой касательно инцидента с детской больницей в Киеве. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:45

2024-07-09T20:45

2024-07-09T23:18

россия

киев

алла пугачева

мария захарова

вооруженные силы украины

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на комментарий певицы Аллы Пугачевой касательно инцидента с детской больницей в Киеве."Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко", — написала она в Telegram-канале.Ранее артистка опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве. Как сообщало российское Минобороны, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, а Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские войска наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал разгоняемую в США истерию по поводу больницы "Охматдет" в Киеве образцом оголтелой антироссийской пропаганды.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию говорила о том, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20240416/pugacheva-1940387888.html

https://ria.ru/20240424/mikhaylov-1942050740.html

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россия, киев, алла пугачева, мария захарова, вооруженные силы украины, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)