Захарова ответила на слова Пугачевой об инциденте в Киеве
Захарова о словах Пугачевой об инциденте в Киеве: Бог без советов разберется
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на комментарий певицы Аллы Пугачевой касательно инцидента с детской больницей в Киеве.
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"Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко", — написала она в Telegram-канале.
Ранее артистка опубликовала в соцсети Instagram* пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.
Как сообщало российское Минобороны, заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, а Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, заявил, что российские войска наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.
В свою очередь, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал разгоняемую в США истерию по поводу больницы "Охматдет" в Киеве образцом оголтелой антироссийской пропаганды.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию говорила о том, что попытки режима Владимира Зеленского использовать трагедию с детской больницей в Киеве в пропагандистских целях лишь подтверждают его бесчеловечную сущность.
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