https://ria.ru/20240709/turtsija-1958424116.html

Нормализации отношений с Сирией хотят помешать, заявили в Анкаре

Нормализации отношений с Сирией хотят помешать, заявили в Анкаре - РИА Новости, 09.07.2024

Нормализации отношений с Сирией хотят помешать, заявили в Анкаре

Спецслужбы ряда стран устраивают провокации, направленные против нормализации отношений Анкары и Дамаска, в частности, вероятной встречи президентов Турции и... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:09

2024-07-09T10:09

2024-07-09T10:32

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башар асад

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александр лаврентьев

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АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Спецслужбы ряда стран устраивают провокации, направленные против нормализации отношений Анкары и Дамаска, в частности, вероятной встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада, заявил РИА Новости зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Надежды на встречу президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада растут, но в Дамаске слишком много проблем, написала в понедельник газета Hürriyet. Эрдоган ранее сообщал, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным может "направить приглашение" президенту Сирии Башару Асаду для начала нового процесса нормализации отношений Анкары с Дамаском. "Встреча Эрдогана и Асада, то есть Турции и Сирии, очень важна не только для Анкары и Дамаска, но и для баланса всего мира. Сегодня на севере Сирии террористическая организация SDG пытается разделить Сирию, пытается создать свое государство. В результате реакции Турции им пришлось отложить местные выборы, которые они хотели провести в регионах, где доминируют SDG. SDG - это фактически продолжение РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции как террористическая организация – ред.) в Сирии, которая была создана для того, чтобы разделить юго-восток Турции. Помимо Сирии и Турции, эта организация действует также в Ираке и Иране и фактически стремится создать марионеточное "государство" "Курдистан" в Западной Азии, разделив эти четыре страны", - заявил аналитик. По его словам, после сообщений о вероятности встречи Эрдогана и Асада в нескольких провинциях Турции, начиная с Кайсери, начались расистские протесты. "Очевидно, спровоцированные спецслужбами, направленные против сирийских иммигрантов, находящихся в Турции в качестве гостей. Параллельно с этими провокациями в Турции, протесты против турецкой армии и турецкого флага были спровоцированы в тех районах Сирии, где доминирует турецкая армия. Эти расистские действия в обеих странах сами по себе свидетельствуют о том, насколько важна встреча Асада и Эрдогана. География Сирии и её соседей - Ливана, Ирака, Палестины, юга Турции и Восточного Средиземноморья - это география, которая потенциально может превратиться в самую критическую зону конфликта в современном мире. Единство Турции и Сирии, особенно вооружённое единство, является решающим фактором в этой географии", - подчеркнул политик. Эрдоган, комментируя заявления Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявлял на прошлой неделе, что причин для неустановления дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска. Асад 26 июня заявил на встрече со спецпредставителем президента РФ Александром Лаврентьевым, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с её отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны. В июне источник в органах безопасности Сирии сообщил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме и окончательно откроется 1 июля. Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщала, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде. Как заявлял в интервью РИА Новости Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

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https://ria.ru/20240708/vstrecha-1958385957.html

https://ria.ru/20240707/erdogan-1958037343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, турция, башар асад, реджеп тайип эрдоган, александр лаврентьев