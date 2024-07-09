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Трамп предположил, что мешает Байдену выйти из президентской гонки
Трамп предположил, что мешает Байдену выйти из президентской гонки - РИА Новости, 09.07.2024
Трамп предположил, что мешает Байдену выйти из президентской гонки
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемнику Джо Байдену только эго мешает выйти из гонки. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T04:42
2024-07-09T04:42
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его преемнику Джо Байдену только эго мешает выйти из гонки. "У него эго, он не хочет уходить", - заявил Трамп в интервью Fox News. Как отметил экс-президент, нынешний Белый дом "прикрывает" неудачи Байдена, а его статус позволяет членам семьи "хорошо проводить время", поэтому они не готовы давить на него. Широкая общественная дискуссия о выходе Байдена из президентской гонки разгорелась в США после его неудачных дебатов с Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Несмотря на внутрипартийную критику и спекуляции в прессе, Байден в понедельник заявил, что информировал демократов в конгрессе о намерении продолжить участие в президентских выборах. Демократы теоретически могут заменить кандидатуру Байдена на съезде партии в августе, однако на практике будет тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах кандидата, если он сам не откажется от участия. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
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США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , В мире
Трамп предположил, что мешает Байдену выйти из президентской гонки
Трамп: выйти из президентской гонки Байдену мешает только его эго