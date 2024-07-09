https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958409798.html
Российские военные уничтожили наемника у Стельмаховки, заявил Марочко
Российские военные уничтожили наемника у Стельмаховки, заявил Марочко - РИА Новости, 09.07.2024
Российские военные уничтожили наемника у Стельмаховки, заявил Марочко
Иностранный наемник ликвидирован на сватовском участке фронта в районе населенного пункта Стельмаховка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T08:06
2024-07-09T08:06
2024-07-09T08:06
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
андрей марочко
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безопасность
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Иностранный наемник ликвидирован на сватовском участке фронта в районе населенного пункта Стельмаховка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По полученным разведданным, в районе населенного пункта Стельмаховка в результате огневого налета ВС РФ по месту скопления вооруженных формирований Украины был тяжело ранен англоговорящий боевик", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что наемник в течение получаса еще выходил в эфир на открытых радиочастотах с просьбой об эвакуации, но не дождавшись помощи скончался от полученных ранений. "В результате аэроразведки места положения иностранца, которое он выдал, выйдя на открытых частотах, была подтверждена его ликвидация. Рядом было обнаружено еще два трупа в форменной одежде вооруженных формирований Украины", - дополнил Марочко.
https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html
https://ria.ru/20240705/naemniki-1957541613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили наемника у Стельмаховки, заявил Марочко
Марочко: на Сватовском участке фронта ликвидировали иностранного наемника