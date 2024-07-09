https://ria.ru/20240709/spetsoperatsiya-1958409798.html

Российские военные уничтожили наемника у Стельмаховки, заявил Марочко

Российские военные уничтожили наемника у Стельмаховки, заявил Марочко - РИА Новости, 09.07.2024

Российские военные уничтожили наемника у Стельмаховки, заявил Марочко

Иностранный наемник ликвидирован на сватовском участке фронта в районе населенного пункта Стельмаховка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T08:06

2024-07-09T08:06

2024-07-09T08:06

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Иностранный наемник ликвидирован на сватовском участке фронта в районе населенного пункта Стельмаховка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "По полученным разведданным, в районе населенного пункта Стельмаховка в результате огневого налета ВС РФ по месту скопления вооруженных формирований Украины был тяжело ранен англоговорящий боевик", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что наемник в течение получаса еще выходил в эфир на открытых радиочастотах с просьбой об эвакуации, но не дождавшись помощи скончался от полученных ранений. "В результате аэроразведки места положения иностранца, которое он выдал, выйдя на открытых частотах, была подтверждена его ликвидация. Рядом было обнаружено еще два трупа в форменной одежде вооруженных формирований Украины", - дополнил Марочко.

https://ria.ru/20240709/naemniki-1958401359.html

https://ria.ru/20240705/naemniki-1957541613.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность