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Слуцкий прокомментировал заявление Белого дома об ударах ВСУ по Крыму
Слуцкий прокомментировал заявление Белого дома об ударах ВСУ по Крыму - РИА Новости, 09.07.2024
Слуцкий прокомментировал заявление Белого дома об ударах ВСУ по Крыму
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя признание координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T01:10
2024-07-09T01:10
2024-07-09T02:28
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя признание координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что ВСУ бьют по Крыму американскими ракетами, заявил, что это "верх цинизма". "Верх цинизма: Белый дом признал, что ВСУ бьют по Крыму американскими ракетами ATACMS и назвал эти удары "крайне эффективными". Заявление Кирби - еще одно подтверждение того, что координация ракетных атак укрофашистов ведется при непосредственном участии Вашингтона", - написал Слуцкий в своём Telegram - канале. Он добавил, что Америка фактически не стесняется называть себя соучастницей преступлений киевского режима и "расписывается" в коллективной ответственности за убийство мирных граждан и теракты на территории РФ. "Красноречивый "фон" для запрошенного Киевом на 9 июля заседания Совбеза ООН", - считает парламентарий. Слуцкий напомнил, что президент РФ Владимир Путин пообещал, что на эти действия будет реакция. Парламентарий уверен, "в самое ближайшее время". Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240623/mironov-1954913881.html
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в мире, россия, севастополь, америка, леонид слуцкий (политик), джон кирби, владимир путин, вооруженные силы украины, госдума рф, лдпр, обстрел севастополя ракетами atacms
В мире, Россия, Севастополь, Америка, Леонид Слуцкий (политик), Джон Кирби, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, ЛДПР, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Слуцкий прокомментировал заявление Белого дома об ударах ВСУ по Крыму
Слуцкий назвал признание Белого дома об ударах ВСУ по Крыму верхом цинизма