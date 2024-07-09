Венгрия не отправит своих военных на Украину, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия не отправит военных на Украину и не будет финансировать Киев
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Проекты резолюций саммита НАТО свидетельствуют, что альянс начнет миссию по поддержке Украины, Венгрия не отправит своих военных и не примет участия в финансировании Киева и отправке ему оружия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, есть только один способ остановить эскалацию конфликта на Украине - прекращение огня и мирные переговоры, поэтому Венгрия начала свою "мирную миссию" и направилась, в том числе, в Вашингтон.
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"Мы также будем представлять это на саммите НАТО: на поле боя нет решения. Непонятно, что спустя два с половиной года этого можно не видеть?! Однако проекты резолюций ближайших трех дней свидетельствуют о полном отсутствии понимания: НАТО начнет миссию по поддержке Украины. Мы в этом не участвуем: не поставляем оружие, не даем военных, не участвуем в финансировании", - написал Сийярто в соцсети Facebook *.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя".
Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.
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