https://ria.ru/20240709/sijjarto-1958501505.html

Венгрия не отправит своих военных на Украину, заявил Сийярто

Венгрия не отправит своих военных на Украину, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.07.2024

Венгрия не отправит своих военных на Украину, заявил Сийярто

Проекты резолюций саммита НАТО свидетельствуют, что альянс начнет миссию по поддержке Украины, Венгрия не отправит своих военных и не примет участия в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:30

2024-07-09T14:30

2024-07-09T14:34

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БУДАПЕШТ, 9 июл - РИА Новости. Проекты резолюций саммита НАТО свидетельствуют, что альянс начнет миссию по поддержке Украины, Венгрия не отправит своих военных и не примет участия в финансировании Киева и отправке ему оружия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, есть только один способ остановить эскалацию конфликта на Украине - прекращение огня и мирные переговоры, поэтому Венгрия начала свою "мирную миссию" и направилась, в том числе, в Вашингтон. "Мы также будем представлять это на саммите НАТО: на поле боя нет решения. Непонятно, что спустя два с половиной года этого можно не видеть?! Однако проекты резолюций ближайших трех дней свидетельствуют о полном отсутствии понимания: НАТО начнет миссию по поддержке Украины. Мы в этом не участвуем: не поставляем оружие, не даем военных, не участвуем в финансировании", - написал Сийярто в соцсети Facebook *.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Руководство Венгрии заявило об отказе участвовать в инициативе НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что принимает решение Венгрии не участвовать в миссии альянса по координации помощи Украине. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать. По его словам, провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности. По его словам, нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240419/nato-1941117561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, украина, россия, петер сийярто, йенс столтенберг, виктор орбан, нато