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Шор рассказал, к чему может привести вступление Молдавии в ЕС - РИА Новости, 09.07.2024
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20:23 09.07.2024 (обновлено: 20:51 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/shor-1958614852.html
Шор рассказал, к чему может привести вступление Молдавии в ЕС
Шор рассказал, к чему может привести вступление Молдавии в ЕС - РИА Новости, 09.07.2024
Шор рассказал, к чему может привести вступление Молдавии в ЕС
Вступление Молдавии в Евросоюз может привести к потере суверенитета и права самостоятельно принимать решения, заявил лидер оппозиционного молдавского блока... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:23
2024-07-09T20:51
в мире
молдавия
грузия
украина
илан шор
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз может привести к потере суверенитета и права самостоятельно принимать решения, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. &quot;Если наша страна продолжит идти по проложенному командой Санду пути, нас ожидает потеря идентичности и права самостоятельно принимать решения — в том числе по вопросу &quot;непогрешимого ЛГБТ&quot;*, — написал он в Telegram-канале.По словам Шора, вступление в ЕС — это не гарантированное благо, а инструмент контроля. За "пряником" Евросоюза скрывается потеря суверенитета Молдавии, подчеркнул он.По мнению политика, Кишинев должен твердо стоять на страже своей независимости и помнить, что она не продается за евро. "Молдова должна стремиться к развитию на основе своих собственных интересов, а не становиться марионеткой в руках международных структур, которые, как показывает пример Грузии, готовы жертвовать интересами целых народов ради геополитических целей", — подчеркнул Шор.Он также отметил, что Грузия служит ярким примером того, как Брюссель использует свое влияние для манипуляции и давления на суверенные государства, и это должно послужить уроком для Молдавии. Ранее во вторник посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран Евросоюза решили приостановить процесс евроинтеграции Грузии и заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить стране для укрепления обороноспособности. Брюссель критикует республику после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". Западные политики заявляли, что этот закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям. В середине июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз. В Люксембурге 25 июня прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Последней на сегодня в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240627/moldaviya-1955850558.html
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в мире, молдавия, грузия, украина, илан шор, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Грузия, Украина, Илан Шор, Майя Санду, Евросоюз
Шор рассказал, к чему может привести вступление Молдавии в ЕС

Лидер "Победы" Шор: вступление Молдавии в ЕС может лишить страну суверенитета

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз может привести к потере суверенитета и права самостоятельно принимать решения, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
«

"Если наша страна продолжит идти по проложенному командой Санду пути, нас ожидает потеря идентичности и права самостоятельно принимать решения — в том числе по вопросу "непогрешимого ЛГБТ"*, — написал он в Telegram-канале.

Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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27 июня, 14:02
По словам Шора, вступление в ЕС — это не гарантированное благо, а инструмент контроля. За "пряником" Евросоюза скрывается потеря суверенитета Молдавии, подчеркнул он.
По мнению политика, Кишинев должен твердо стоять на страже своей независимости и помнить, что она не продается за евро.
«
"Молдова должна стремиться к развитию на основе своих собственных интересов, а не становиться марионеткой в руках международных структур, которые, как показывает пример Грузии, готовы жертвовать интересами целых народов ради геополитических целей", — подчеркнул Шор.
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Додон допустил, что власти Молдавии могут отменить выборы президента
8 июля, 22:09
Он также отметил, что Грузия служит ярким примером того, как Брюссель использует свое влияние для манипуляции и давления на суверенные государства, и это должно послужить уроком для Молдавии.
Ранее во вторник посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран Евросоюза решили приостановить процесс евроинтеграции Грузии и заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить стране для укрепления обороноспособности. Брюссель критикует республику после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". Западные политики заявляли, что этот закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям.
В середине июня президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз. В Люксембурге 25 июня прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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8 июля, 19:43
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран — кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012 года. Последней на сегодня в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.
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В Молдавии объяснили, почему бойкот референдума о евроинтеграции не поможет
6 июля, 19:47
 
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