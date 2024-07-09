https://ria.ru/20240709/rzhd-1958389204.html
В РЖД оценили стоимость присоединения к электросети ж/д Комсомольск-Ванино
В РЖД оценили стоимость присоединения к электросети ж/д Комсомольск-Ванино - РИА Новости, 09.07.2024
В РЖД оценили стоимость присоединения к электросети ж/д Комсомольск-Ванино
РЖД придется заплатить "Россетям" почти в шесть раз больше ранее запланированного за техприсоединение к электросетям железнодорожного участка... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T00:26
2024-07-09T00:26
2024-07-09T01:31
экономика
андрей макаров
ржд
комсомольск-на-амуре
россети
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ванино
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ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД придется заплатить "Россетям" почти в шесть раз больше ранее запланированного за техприсоединение к электросетям железнодорожного участка Комсомольск-на-Амуре - Ванино из-за заморозки проектов других потенциальных промышленных потребителей, следует из слов замгендиректора РЖД Андрея Макарова.Он пояснил, что при изначальной схеме внешнего энергоснабжения, разработанной с Минэнерго, предполагалось, что, помимо РЖД, в районе Ванинско-Совгаванского узла будут промышленные предприятия - цветная или черная металлургия, которые тоже будут частично являться потребителями электроэнергии. Тогда плата за это присоединение должна была распределяться более равномерно между всеми участниками."В процессе обсуждения и проектирования выяснилось, что проекты эти пока заморожены, и оказалось, что мы являемся в принципе единственным потенциальным заявителем на подключение этой дополнительной мощности и фактически Россети эту линию строят в настоящий момент целиком только под нас. Исходя из этого, коллеги посчитали стоимость. Это получилось с НДС порядка 40 миллиардов рублей", - рассказал Макаров журналистам, отвечая на вопрос об удорожании стоимости техприсоединения к электросети участка Комсомольск-на-Амуре - Ванино.ФАС в связи с этим рассмотрела вопрос об установлении тарифа для РЖД на подключение железнодорожного участка к общей электросети. "И, поскольку других никого не было, это выделенная линия только под нас, установили нам оплату в полном объеме. Мы уже заключили договор с Россетями на сумму стоимости порядка 40 миллиардов (рублей - ред.) с НДС. Это то, что мы заплатим в период 2024-2026 годы", - продолжил замглавы РЖД.Он уточнил, что РЖД первоначально закладывали сумму значительно меньше. "У нас сумма техприсоединения на этих участках составляла порядка 6-7 миллиардов рублей. Увеличение на чуть больше 30 миллиардов за счет этого по энергетике будет, но оно полностью подтверждено всеми документами", - сказал замгендиректора РЖД.По его словам, общая стоимость двух проектов электрификации (Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре - Ванино) составляет больше 220 миллиардов рублей. Все эти средства предусмотрены бюджетом РЖД на 2024-2026 годы. Работы по электрификации участка Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре будут завершены к концу 2025 года, Комсомольск-на-Амуре - Ванино - к концу 2026 года.
https://ria.ru/20240709/rzhd-1958388289.html
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экономика, андрей макаров, ржд, комсомольск-на-амуре, россети, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ванино
Экономика, Андрей Макаров, РЖД, Комсомольск-на-Амуре, Россети, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Ванино
В РЖД оценили стоимость присоединения к электросети ж/д Комсомольск-Ванино
Включение в электросеть ж/д Комсомольск-Ванино обойдется РЖД в шесть раз дороже
ТЫНДА (Амурская область), 9 июл - РИА Новости. РЖД придется заплатить "Россетям" почти в шесть раз больше ранее запланированного за техприсоединение к электросетям железнодорожного участка Комсомольск-на-Амуре - Ванино из-за заморозки проектов других потенциальных промышленных потребителей, следует из слов замгендиректора РЖД Андрея Макарова.
Он пояснил, что при изначальной схеме внешнего энергоснабжения, разработанной с Минэнерго
, предполагалось, что, помимо РЖД, в районе Ванинско-Совгаванского узла будут промышленные предприятия - цветная или черная металлургия, которые тоже будут частично являться потребителями электроэнергии. Тогда плата за это присоединение должна была распределяться более равномерно между всеми участниками.
"В процессе обсуждения и проектирования выяснилось, что проекты эти пока заморожены, и оказалось, что мы являемся в принципе единственным потенциальным заявителем на подключение этой дополнительной мощности и фактически Россети эту линию строят в настоящий момент целиком только под нас. Исходя из этого, коллеги посчитали стоимость. Это получилось с НДС порядка 40 миллиардов рублей", - рассказал Макаров журналистам, отвечая на вопрос об удорожании стоимости техприсоединения к электросети участка Комсомольск-на-Амуре - Ванино.
ФАС
в связи с этим рассмотрела вопрос об установлении тарифа для РЖД на подключение железнодорожного участка к общей электросети. "И, поскольку других никого не было, это выделенная линия только под нас, установили нам оплату в полном объеме. Мы уже заключили договор с Россетями на сумму стоимости порядка 40 миллиардов (рублей - ред.) с НДС. Это то, что мы заплатим в период 2024-2026 годы", - продолжил замглавы РЖД.
Он уточнил, что РЖД первоначально закладывали сумму значительно меньше. "У нас сумма техприсоединения на этих участках составляла порядка 6-7 миллиардов рублей. Увеличение на чуть больше 30 миллиардов за счет этого по энергетике будет, но оно полностью подтверждено всеми документами", - сказал замгендиректора РЖД.
По его словам, общая стоимость двух проектов электрификации (Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре - Ванино) составляет больше 220 миллиардов рублей. Все эти средства предусмотрены бюджетом РЖД на 2024-2026 годы. Работы по электрификации участка Волочаевка - Комсомольск-на-Амуре будут завершены к концу 2025 года, Комсомольск-на-Амуре - Ванино - к концу 2026 года.