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Россия и Пакистан выразили стремление к углублению военного сотрудничества - РИА Новости, 09.07.2024
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18:04 09.07.2024 (обновлено: 18:05 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/rossija-1958582318.html
Россия и Пакистан выразили стремление к углублению военного сотрудничества
Россия и Пакистан выразили стремление к углублению военного сотрудничества - РИА Новости, 09.07.2024
Россия и Пакистан выразили стремление к углублению военного сотрудничества
Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков провел встречу с коллегой из Пакистана, в ходе которой стороны подтвердили стремление к... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T18:04
2024-07-09T18:05
россия
москва
исламабад
сергей истраков
пакистан
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков провел встречу с коллегой из Пакистана, в ходе которой стороны подтвердили стремление к углублению военного сотрудничества Москвы и Исламабада, следует из сообщения, опубликованного во вторник на официальном Telegram-канале Минобороны России. "Состоялась встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Сергея Истракова с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой. В ходе встречи выражена нацеленность на более тесную работу в многостороннем формате по борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной преступностью", - говорится в сообщении. В Миноброны РФ отметили, что в ходе встречи стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям Москвы и Исламабада в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества.
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россия, москва, исламабад, сергей истраков, пакистан
Россия, Москва, Исламабад, Сергей Истраков, Пакистан
Россия и Пакистан выразили стремление к углублению военного сотрудничества

Минобороны: Россия и Пакистан стремятся к углублению военного сотрудничества

© Фото : Минобороны РоссииВстреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Сергея Истракова с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой
Встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Сергея Истракова с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : Минобороны России
Встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Сергея Истракова с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков провел встречу с коллегой из Пакистана, в ходе которой стороны подтвердили стремление к углублению военного сотрудничества Москвы и Исламабада, следует из сообщения, опубликованного во вторник на официальном Telegram-канале Минобороны России.
«
"Состоялась встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Сергея Истракова с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой. В ходе встречи выражена нацеленность на более тесную работу в многостороннем формате по борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной преступностью", - говорится в сообщении.
В Миноброны РФ отметили, что в ходе встречи стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям Москвы и Исламабада в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества.
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РоссияМоскваИсламабадСергей ИстраковПакистан
 
 
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