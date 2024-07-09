https://ria.ru/20240709/rossija-1958582318.html

Россия и Пакистан выразили стремление к углублению военного сотрудничества

Россия и Пакистан выразили стремление к углублению военного сотрудничества - РИА Новости, 09.07.2024

Россия и Пакистан выразили стремление к углублению военного сотрудничества

Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков провел встречу с коллегой из Пакистана, в ходе которой стороны подтвердили стремление к... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:04

2024-07-09T18:04

2024-07-09T18:05

россия

москва

исламабад

сергей истраков

пакистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958581154_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bbf3d8dc1a9adc0e1240048964dd018.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков провел встречу с коллегой из Пакистана, в ходе которой стороны подтвердили стремление к углублению военного сотрудничества Москвы и Исламабада, следует из сообщения, опубликованного во вторник на официальном Telegram-канале Минобороны России. "Состоялась встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Сергея Истракова с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой. В ходе встречи выражена нацеленность на более тесную работу в многостороннем формате по борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной преступностью", - говорится в сообщении. В Миноброны РФ отметили, что в ходе встречи стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям Москвы и Исламабада в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества.

https://ria.ru/20240220/pakistan-1928367233.html

россия

москва

исламабад

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, исламабад, сергей истраков, пакистан