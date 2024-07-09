Россия и Пакистан выразили стремление к углублению военного сотрудничества
Минобороны: Россия и Пакистан стремятся к углублению военного сотрудничества
© Фото : Минобороны РоссииВстреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Сергея Истракова с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой
Встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Сергея Истракова с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков провел встречу с коллегой из Пакистана, в ходе которой стороны подтвердили стремление к углублению военного сотрудничества Москвы и Исламабада, следует из сообщения, опубликованного во вторник на официальном Telegram-канале Минобороны России.
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"Состоялась встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Сергея Истракова с председателем объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой. В ходе встречи выражена нацеленность на более тесную работу в многостороннем формате по борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной преступностью", - говорится в сообщении.
В Миноброны РФ отметили, что в ходе встречи стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям Москвы и Исламабада в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления сотрудничества.