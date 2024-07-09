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Российский экспортный центр содействует развитию деловых отношений ОАЭ и РФ - РИА Новости, 09.07.2024
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13:26 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/rets-1958479974.html
Российский экспортный центр содействует развитию деловых отношений ОАЭ и РФ
Российский экспортный центр содействует развитию деловых отношений ОАЭ и РФ - РИА Новости, 09.07.2024
Российский экспортный центр содействует развитию деловых отношений ОАЭ и РФ
Компании из ОАЭ приглашены к участию в Международном экономическом форуме "Сделано в России", который состоится в октябре этого года в Москве, ожидается, что... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T13:26
2024-07-09T13:26
экономика
россия
оаэ
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Компании из ОАЭ приглашены к участию в Международном экономическом форуме "Сделано в России", который состоится в октябре этого года в Москве, ожидается, что они примут участие как в качестве спикеров сессий, так и в В2В-встречах с российскими предпринимателями, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Соответствующая договоренность достигнута 9 июля в рамках деловой встречи вице-президента РЭЦ Романа Генкеля и генерального директора Ежегодного инвестиционного форума AIM (ОАЭ) Валида Фаргала на международной промышленной выставке "Иннопром"."Группа РЭЦ готова оказать всемерное содействие в организации и проведении встреч с представителями отраслей российской экономики, которые были бы интересны эмиратским инвесторам. Также мы готовы участвовать в налаживании прямого диалога с руководством и бизнесом из субъектов Российской Федерации", - уточнил Генкель.В свою очередь эмиратская сторона пригласила российский бизнес посетить в мае следующего года AIM Global 2025. Масштабный инвестиционный форум ежегодно собирает мировых лидеров, представителей правительств, политиков, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в решении глобальных проблем, продвижении инвестиций и ускорении восстановления мировой экономики.Кроме того, стороны намерены в ноябре провести эффективные двусторонние встречи в рамках двух крупнейших выставках в ОАЭ – ADIPEC 2024 (нефтегазовая отрасль) и Big 5 Global (строительная отрасль). В настоящий момент идет активная проработка деловой программы российской экспозиции. Представители эмиратской стороны заверили, что помогут привлечению профильных эмиратских компаний и представителей государственного сектора к участию в В2В-встречах с российским бизнесом."РЭЦ оказывает всестороннюю помощь компаниям, которые отправляют продукцию в ОАЭ. На сегодняшний день около 25% товарооборота между Россией и ОАЭ проходит при участии РЭЦ", - подчеркивается в сообщении.В 2023 году в части нефинансовой поддержки оказано 1225 услуг 697 экспортерам в области бизнес-мэтчинга, информационной поддержки, консалтинга и поддержки экспортных поставок в виде компенсации части затрат на транспортировку, сертификацию продукции АПК и оформления сертификатов свободной торговли. Всего общий объем поддержанного РЭЦ экспорта в ОАЭ составил 2,57 миллиарда долларов.В первом квартале этого года поддержку Группы РЭЦ получили 203 экспортера, работающих с ОАЭ.
https://ria.ru/20240708/prezentatsiya-1958362517.html
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экономика, россия, оаэ, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, ОАЭ, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Российский экспортный центр содействует развитию деловых отношений ОАЭ и РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Компании из ОАЭ приглашены к участию в Международном экономическом форуме "Сделано в России", который состоится в октябре этого года в Москве, ожидается, что они примут участие как в качестве спикеров сессий, так и в В2В-встречах с российскими предпринимателями, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
Соответствующая договоренность достигнута 9 июля в рамках деловой встречи вице-президента РЭЦ Романа Генкеля и генерального директора Ежегодного инвестиционного форума AIM (ОАЭ) Валида Фаргала на международной промышленной выставке "Иннопром".
РЭЦ презентовал Сделано в России китайским партнерам из Нанкина - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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8 июля, 20:52
"Группа РЭЦ готова оказать всемерное содействие в организации и проведении встреч с представителями отраслей российской экономики, которые были бы интересны эмиратским инвесторам. Также мы готовы участвовать в налаживании прямого диалога с руководством и бизнесом из субъектов Российской Федерации", - уточнил Генкель.
В свою очередь эмиратская сторона пригласила российский бизнес посетить в мае следующего года AIM Global 2025. Масштабный инвестиционный форум ежегодно собирает мировых лидеров, представителей правительств, политиков, инвесторов и предпринимателей, заинтересованных в решении глобальных проблем, продвижении инвестиций и ускорении восстановления мировой экономики.
Кроме того, стороны намерены в ноябре провести эффективные двусторонние встречи в рамках двух крупнейших выставках в ОАЭ – ADIPEC 2024 (нефтегазовая отрасль) и Big 5 Global (строительная отрасль). В настоящий момент идет активная проработка деловой программы российской экспозиции. Представители эмиратской стороны заверили, что помогут привлечению профильных эмиратских компаний и представителей государственного сектора к участию в В2В-встречах с российским бизнесом.
"РЭЦ оказывает всестороннюю помощь компаниям, которые отправляют продукцию в ОАЭ. На сегодняшний день около 25% товарооборота между Россией и ОАЭ проходит при участии РЭЦ", - подчеркивается в сообщении.
В 2023 году в части нефинансовой поддержки оказано 1225 услуг 697 экспортерам в области бизнес-мэтчинга, информационной поддержки, консалтинга и поддержки экспортных поставок в виде компенсации части затрат на транспортировку, сертификацию продукции АПК и оформления сертификатов свободной торговли. Всего общий объем поддержанного РЭЦ экспорта в ОАЭ составил 2,57 миллиарда долларов.
В первом квартале этого года поддержку Группы РЭЦ получили 203 экспортера, работающих с ОАЭ.
РЭЦ и ФЦПР ИИ объединились для продвижения отечественного ИТ-экспорта - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
РЭЦ и ФЦПР ИИ объединились для продвижения отечественного ИТ-экспорта
8 июля, 15:44
 
ЭкономикаРоссияОАЭРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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