https://ria.ru/20240709/proizvodstvo-1958489950.html
Москва стала лидером среди регионов России по росту производства
Москва стала лидером среди регионов России по росту производства - РИА Новости, 09.07.2024
Москва стала лидером среди регионов России по росту производства
Москва занимает первое место среди регионов России по стабильному росту обрабатывающей промышленности, к соответствующему месяцу предыдущего года в течение... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:05
2024-07-09T14:05
2024-07-09T17:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
москва
россия
зеленоград
сергей собянин
максим ликсутов
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958488988_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_773190907a49b0dc5010008e022f4c9d.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Москва занимает первое место среди регионов России по стабильному росту обрабатывающей промышленности, к соответствующему месяцу предыдущего года в течение свыше четырех лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Рост объема производства обрабатывающей промышленности составил почти 20% за пять месяцев этого года.По его словам, согласно поручению столичного градоначальника Москвы Сергея Собянина в Москве создается благоприятный инвестклимат для индустриального развития."Так, на протяжении четырех с половиной лет Москва лидирует по стабильному росту показателя индекса промышленного производства (к соответствующему месяцу предыдущего года) в целом и в обрабатывающих отраслях в частности, со средними ежемесячными значениями 117,9% и 122,7% соответственно", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).В прошлом году в столице было введено в эксплуатацию больше промобъектов, чем за пять предыдущих лет. Этот показатель превысил 415 тысяч квадратных метров, а с 2018 по 2022 год показатель равнялся около 396 тысяч*ам* квадратных метров. В прошлом году в Зеленограде на площадке "МИЭТ" был введен в эксплуатацию первый корпус инновационного центра электроники. На площадке "Алабушево" сдали комплекс по производству электронных плат.Также был завершен первый этап строительства завода лекарственных препаратов фармацевтической компании "Р-Опра", а в индустриальном парке "Руднево" открыли производственный комплекс с конструкторским бюро. На данный момент в комплексе запущены производства медизделий, банкоматов, беспилотников, конденсаторов и другой высокотехнологичной продукции.Высокий рост производства произошел благодаря всесторонней поддержке Москвы. В свою очередь, антикризисные инструменты помогают решать разные задачи. Например, предоставление земельного участка под строительство по льготной ставке, и помощь в повышении квалификации работников промышленности в инновационных технологий."Особое внимание Москва уделяет развитию институтов поддержки производств. Только по итогам прошлого года поддержкой воспользовались свыше восьмисот предприятий, которые смогли модернизировать оборудование, расширить экспортную деятельность и внедрить новые высокотехнологичные решения. Прошлый год стал рекордным по предоставлению льготных займов: город одобрил предприятиям целевые займы более чем на 1,2 млрд руб.", – цитируют в ДИПП министра правительства Москвы, руководителя департамента Анатолия Гарбузова.Он также отметил, что столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает льготные займы производителям разных отраслей, в том числе товары первой необходимости и высокотехнологичную продукцию.
https://ria.ru/20240702/ovchinskiy-1956972053.html
https://ria.ru/20240707/moskva-1958009135.html
https://ria.ru/20240620/startap-studiya-1954174418.html
москва
россия
зеленоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958488988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18d239a560ac19e5f7f24d29fadc742d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, россия, зеленоград, сергей собянин, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Россия, Зеленоград, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Москва занимает первое место среди регионов России по стабильному росту обрабатывающей промышленности, к соответствующему месяцу предыдущего года в течение свыше четырех лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Рост объема производства обрабатывающей промышленности составил почти 20% за пять месяцев этого года.
По его словам, согласно поручению столичного градоначальника Москвы Сергея Собянина
в Москве создается благоприятный инвестклимат для индустриального развития.
«
"Так, на протяжении четырех с половиной лет Москва лидирует по стабильному росту показателя индекса промышленного производства (к соответствующему месяцу предыдущего года) в целом и в обрабатывающих отраслях в частности, со средними ежемесячными значениями 117,9% и 122,7% соответственно", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
В прошлом году в столице было введено в эксплуатацию больше промобъектов, чем за пять предыдущих лет. Этот показатель превысил 415 тысяч квадратных метров, а с 2018 по 2022 год показатель равнялся около 396 тысяч*ам* квадратных метров. В прошлом году в Зеленограде
на площадке "МИЭТ" был введен в эксплуатацию первый корпус инновационного центра электроники. На площадке "Алабушево" сдали комплекс по производству электронных плат.
Также был завершен первый этап строительства завода лекарственных препаратов фармацевтической компании "Р-Опра", а в индустриальном парке "Руднево" открыли производственный комплекс с конструкторским бюро. На данный момент в комплексе запущены производства медизделий, банкоматов, беспилотников, конденсаторов и другой высокотехнологичной продукции.
Высокий рост производства произошел благодаря всесторонней поддержке Москвы. В свою очередь, антикризисные инструменты помогают решать разные задачи. Например, предоставление земельного участка под строительство по льготной ставке, и помощь в повышении квалификации работников промышленности в инновационных технологий.
«
"Особое внимание Москва уделяет развитию институтов поддержки производств. Только по итогам прошлого года поддержкой воспользовались свыше восьмисот предприятий, которые смогли модернизировать оборудование, расширить экспортную деятельность и внедрить новые высокотехнологичные решения. Прошлый год стал рекордным по предоставлению льготных займов: город одобрил предприятиям целевые займы более чем на 1,2 млрд руб.", – цитируют в ДИПП министра правительства Москвы, руководителя департамента Анатолия Гарбузова.
Он также отметил, что столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает льготные займы производителям разных отраслей, в том числе товары первой необходимости и высокотехнологичную продукцию.