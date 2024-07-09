Рейтинг@Mail.ru
Москва стала лидером среди регионов России по росту производства - РИА Новости, 09.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:05 09.07.2024 (обновлено: 17:13 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/proizvodstvo-1958489950.html
Москва стала лидером среди регионов России по росту производства
Москва стала лидером среди регионов России по росту производства - РИА Новости, 09.07.2024
Москва стала лидером среди регионов России по росту производства
Москва занимает первое место среди регионов России по стабильному росту обрабатывающей промышленности, к соответствующему месяцу предыдущего года в течение... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:05
2024-07-09T17:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
технологии
москва
россия
зеленоград
сергей собянин
максим ликсутов
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958488988_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_773190907a49b0dc5010008e022f4c9d.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Москва занимает первое место среди регионов России по стабильному росту обрабатывающей промышленности, к соответствующему месяцу предыдущего года в течение свыше четырех лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Рост объема производства обрабатывающей промышленности составил почти 20% за пять месяцев этого года.По его словам, согласно поручению столичного градоначальника Москвы Сергея Собянина в Москве создается благоприятный инвестклимат для индустриального развития."Так, на протяжении четырех с половиной лет Москва лидирует по стабильному росту показателя индекса промышленного производства (к соответствующему месяцу предыдущего года) в целом и в обрабатывающих отраслях в частности, со средними ежемесячными значениями 117,9% и 122,7% соответственно", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).В прошлом году в столице было введено в эксплуатацию больше промобъектов, чем за пять предыдущих лет. Этот показатель превысил 415 тысяч квадратных метров, а с 2018 по 2022 год показатель равнялся около 396 тысяч*ам* квадратных метров. В прошлом году в Зеленограде на площадке "МИЭТ" был введен в эксплуатацию первый корпус инновационного центра электроники. На площадке "Алабушево" сдали комплекс по производству электронных плат.Также был завершен первый этап строительства завода лекарственных препаратов фармацевтической компании "Р-Опра", а в индустриальном парке "Руднево" открыли производственный комплекс с конструкторским бюро. На данный момент в комплексе запущены производства медизделий, банкоматов, беспилотников, конденсаторов и другой высокотехнологичной продукции.Высокий рост производства произошел благодаря всесторонней поддержке Москвы. В свою очередь, антикризисные инструменты помогают решать разные задачи. Например, предоставление земельного участка под строительство по льготной ставке, и помощь в повышении квалификации работников промышленности в инновационных технологий."Особое внимание Москва уделяет развитию институтов поддержки производств. Только по итогам прошлого года поддержкой воспользовались свыше восьмисот предприятий, которые смогли модернизировать оборудование, расширить экспортную деятельность и внедрить новые высокотехнологичные решения. Прошлый год стал рекордным по предоставлению льготных займов: город одобрил предприятиям целевые займы более чем на 1,2 млрд руб.", – цитируют в ДИПП министра правительства Москвы, руководителя департамента Анатолия Гарбузова.Он также отметил, что столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает льготные займы производителям разных отраслей, в том числе товары первой необходимости и высокотехнологичную продукцию.
https://ria.ru/20240702/ovchinskiy-1956972053.html
https://ria.ru/20240707/moskva-1958009135.html
https://ria.ru/20240620/startap-studiya-1954174418.html
москва
россия
зеленоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958488988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18d239a560ac19e5f7f24d29fadc742d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, россия, зеленоград, сергей собянин, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Технологии, Москва, Россия, Зеленоград, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов

Москва стала лидером среди регионов России по росту производства

© Фото : пресс-служба ДИППМосква стала лидером среди регионов России по росту производства
Москва стала лидером среди регионов России по росту производства - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Москва стала лидером среди регионов России по росту производства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Москва занимает первое место среди регионов России по стабильному росту обрабатывающей промышленности, к соответствующему месяцу предыдущего года в течение свыше четырех лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Рост объема производства обрабатывающей промышленности составил почти 20% за пять месяцев этого года.
Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Овчинский дал импульс развития промышленности Москвы, заявил Сидоров
2 июля, 21:43
По его словам, согласно поручению столичного градоначальника Москвы Сергея Собянина в Москве создается благоприятный инвестклимат для индустриального развития.
«
"Так, на протяжении четырех с половиной лет Москва лидирует по стабильному росту показателя индекса промышленного производства (к соответствующему месяцу предыдущего года) в целом и в обрабатывающих отраслях в частности, со средними ежемесячными значениями 117,9% и 122,7% соответственно", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
В прошлом году в столице было введено в эксплуатацию больше промобъектов, чем за пять предыдущих лет. Этот показатель превысил 415 тысяч квадратных метров, а с 2018 по 2022 год показатель равнялся около 396 тысяч*ам* квадратных метров. В прошлом году в Зеленограде на площадке "МИЭТ" был введен в эксплуатацию первый корпус инновационного центра электроники. На площадке "Алабушево" сдали комплекс по производству электронных плат.
Выпуск оборудования и машин в Москве увеличился на 36% - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Выпуск оборудования и машин в Москве увеличился на 36%
7 июля, 13:12
Также был завершен первый этап строительства завода лекарственных препаратов фармацевтической компании "Р-Опра", а в индустриальном парке "Руднево" открыли производственный комплекс с конструкторским бюро. На данный момент в комплексе запущены производства медизделий, банкоматов, беспилотников, конденсаторов и другой высокотехнологичной продукции.
Высокий рост производства произошел благодаря всесторонней поддержке Москвы. В свою очередь, антикризисные инструменты помогают решать разные задачи. Например, предоставление земельного участка под строительство по льготной ставке, и помощь в повышении квалификации работников промышленности в инновационных технологий.
«
"Особое внимание Москва уделяет развитию институтов поддержки производств. Только по итогам прошлого года поддержкой воспользовались свыше восьмисот предприятий, которые смогли модернизировать оборудование, расширить экспортную деятельность и внедрить новые высокотехнологичные решения. Прошлый год стал рекордным по предоставлению льготных займов: город одобрил предприятиям целевые займы более чем на 1,2 млрд руб.", – цитируют в ДИПП министра правительства Москвы, руководителя департамента Анатолия Гарбузова.
Он также отметил, что столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает льготные займы производителям разных отраслей, в том числе товары первой необходимости и высокотехнологичную продукцию.
Молодые специалисты Зеленоградского нанотехнологического центра - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Стартап-студия для студентов открылась в ОЭЗ "Технополис Москва"
20 июня, 11:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыТехнологииМоскваРоссияЗеленоградСергей СобянинМаксим ЛиксутовАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала