https://ria.ru/20240709/proizvodstvo-1958489950.html

Москва стала лидером среди регионов России по росту производства

Москва стала лидером среди регионов России по росту производства - РИА Новости, 09.07.2024

Москва стала лидером среди регионов России по росту производства

Москва занимает первое место среди регионов России по стабильному росту обрабатывающей промышленности, к соответствующему месяцу предыдущего года в течение... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:05

2024-07-09T14:05

2024-07-09T17:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

россия

зеленоград

сергей собянин

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Москва занимает первое место среди регионов России по стабильному росту обрабатывающей промышленности, к соответствующему месяцу предыдущего года в течение свыше четырех лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Рост объема производства обрабатывающей промышленности составил почти 20% за пять месяцев этого года.По его словам, согласно поручению столичного градоначальника Москвы Сергея Собянина в Москве создается благоприятный инвестклимат для индустриального развития."Так, на протяжении четырех с половиной лет Москва лидирует по стабильному росту показателя индекса промышленного производства (к соответствующему месяцу предыдущего года) в целом и в обрабатывающих отраслях в частности, со средними ежемесячными значениями 117,9% и 122,7% соответственно", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).В прошлом году в столице было введено в эксплуатацию больше промобъектов, чем за пять предыдущих лет. Этот показатель превысил 415 тысяч квадратных метров, а с 2018 по 2022 год показатель равнялся около 396 тысяч*ам* квадратных метров. В прошлом году в Зеленограде на площадке "МИЭТ" был введен в эксплуатацию первый корпус инновационного центра электроники. На площадке "Алабушево" сдали комплекс по производству электронных плат.Также был завершен первый этап строительства завода лекарственных препаратов фармацевтической компании "Р-Опра", а в индустриальном парке "Руднево" открыли производственный комплекс с конструкторским бюро. На данный момент в комплексе запущены производства медизделий, банкоматов, беспилотников, конденсаторов и другой высокотехнологичной продукции.Высокий рост производства произошел благодаря всесторонней поддержке Москвы. В свою очередь, антикризисные инструменты помогают решать разные задачи. Например, предоставление земельного участка под строительство по льготной ставке, и помощь в повышении квалификации работников промышленности в инновационных технологий."Особое внимание Москва уделяет развитию институтов поддержки производств. Только по итогам прошлого года поддержкой воспользовались свыше восьмисот предприятий, которые смогли модернизировать оборудование, расширить экспортную деятельность и внедрить новые высокотехнологичные решения. Прошлый год стал рекордным по предоставлению льготных займов: город одобрил предприятиям целевые займы более чем на 1,2 млрд руб.", – цитируют в ДИПП министра правительства Москвы, руководителя департамента Анатолия Гарбузова.Он также отметил, что столичный Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдает льготные займы производителям разных отраслей, в том числе товары первой необходимости и высокотехнологичную продукцию.

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https://ria.ru/20240707/moskva-1958009135.html

https://ria.ru/20240620/startap-studiya-1954174418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, москва, россия, зеленоград, сергей собянин, максим ликсутов , анатолий гарбузов