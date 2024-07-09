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В Курской области начался пожар на АЗС из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958492548.html
В Курской области начался пожар на АЗС из-за атаки дрона ВСУ
В Курской области начался пожар на АЗС из-за атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 09.07.2024
В Курской области начался пожар на АЗС из-за атаки дрона ВСУ
Украинский дрон нанёс удар по заправке в Суджанском районе Курской области, на станции начался пожар, после был атакован дежурный караул пожарной части, который РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:11
2024-07-09T14:11
специальная военная операция на украине
происшествия
суджанский район
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Украинский дрон нанёс удар по заправке в Суджанском районе Курской области, на станции начался пожар, после был атакован дежурный караул пожарной части, который работал на месте, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале. "В городе Суджа Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась заправочная станция. На месте работает дежурный караул пожарной части, он также был атакован украинским дроном", — сообщил Смирнов. По его данным, обошлось без пострадавших. Кроме того, по словам Смирнова, ранее было ликвидировано "еще одно возгорание заправочной станции, возникшее после сброса с украинского коптера". Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.
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суджанский район
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происшествия, суджанский район, курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Суджанский район, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины
В Курской области начался пожар на АЗС из-за атаки дрона ВСУ

Смирнов: Украинский ударил по заправке в Суджанском районе, начался пожар

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Украинский дрон нанёс удар по заправке в Суджанском районе Курской области, на станции начался пожар, после был атакован дежурный караул пожарной части, который работал на месте, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
"В городе Суджа Суджанского района в результате атаки украинского дрона загорелась заправочная станция. На месте работает дежурный караул пожарной части, он также был атакован украинским дроном", — сообщил Смирнов.
По его данным, обошлось без пострадавших. Кроме того, по словам Смирнова, ранее было ликвидировано "еще одно возгорание заправочной станции, возникшее после сброса с украинского коптера".
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСуджанский районКурская областьАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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