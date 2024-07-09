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На Кубани произошел крупный пожар в торговом здании - РИА Новости, 09.07.2024
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10:45 09.07.2024 (обновлено: 10:59 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958433453.html
На Кубани произошел крупный пожар в торговом здании
На Кубани произошел крупный пожар в торговом здании - РИА Новости, 09.07.2024
На Кубани произошел крупный пожар в торговом здании
Торговое здание горит на Кубани на площади 1,6 тысячи квадратных метров, пожар локализован, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщается в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:45
2024-07-09T10:59
происшествия
россия
динской район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Торговое здание горит на Кубани на площади 1,6 тысячи квадратных метров, пожар локализован, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "На Кубани огнеборцы МЧС России тушат торговое здание. В Динском районе огонь охватил 1600 квадратных метров строения. Предварительно, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что пожар уже локализован усилиями 28 специалистов и 9 единиц техники.
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россия
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происшествия, россия, динской район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Динской район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани произошел крупный пожар в торговом здании

На Кубани произошел пожар в торговом здании на площади 1,6 тысячи квадратов

© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС во время ликвидации пожара в торговом здании в Динском районе Кубани
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в торговом здании в Динском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС во время ликвидации пожара в торговом здании в Динском районе Кубани
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Торговое здание горит на Кубани на площади 1,6 тысячи квадратных метров, пожар локализован, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"На Кубани огнеборцы МЧС России тушат торговое здание. В Динском районе огонь охватил 1600 квадратных метров строения. Предварительно, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пожар уже локализован усилиями 28 специалистов и 9 единиц техники.
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ПроисшествияРоссияДинской районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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