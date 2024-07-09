https://ria.ru/20240709/pozhar-1958433453.html

На Кубани произошел крупный пожар в торговом здании

На Кубани произошел крупный пожар в торговом здании - РИА Новости, 09.07.2024

На Кубани произошел крупный пожар в торговом здании

Торговое здание горит на Кубани на площади 1,6 тысячи квадратных метров, пожар локализован, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщается в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:45

2024-07-09T10:45

2024-07-09T10:59

происшествия

россия

динской район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958437877_0:71:864:556_1920x0_80_0_0_b760bbe2ea15d2b9dbdd22c4a0c4c134.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Торговое здание горит на Кубани на площади 1,6 тысячи квадратных метров, пожар локализован, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "На Кубани огнеборцы МЧС России тушат торговое здание. В Динском районе огонь охватил 1600 квадратных метров строения. Предварительно, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что пожар уже локализован усилиями 28 специалистов и 9 единиц техники.

https://ria.ru/20240708/turisty-1958358799.html

россия

динской район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, динской район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)