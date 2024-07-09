https://ria.ru/20240709/pozhar-1958433453.html
На Кубани произошел крупный пожар в торговом здании
На Кубани произошел крупный пожар в торговом здании - РИА Новости, 09.07.2024
На Кубани произошел крупный пожар в торговом здании
Торговое здание горит на Кубани на площади 1,6 тысячи квадратных метров, пожар локализован, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщается в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:45
2024-07-09T10:45
2024-07-09T10:59
происшествия
россия
динской район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Торговое здание горит на Кубани на площади 1,6 тысячи квадратных метров, пожар локализован, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "На Кубани огнеборцы МЧС России тушат торговое здание. В Динском районе огонь охватил 1600 квадратных метров строения. Предварительно, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что пожар уже локализован усилиями 28 специалистов и 9 единиц техники.
https://ria.ru/20240708/turisty-1958358799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, динской район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Динской район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани произошел крупный пожар в торговом здании
На Кубани произошел пожар в торговом здании на площади 1,6 тысячи квадратов