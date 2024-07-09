https://ria.ru/20240709/populyarizatsiya-1958421535.html
Образ промышленника планируют популяризовать в России
Образ промышленника планируют популяризовать в России - РИА Новости, 09.07.2024
Образ промышленника планируют популяризовать в России
Столичные власти и министерство промышленности и торговли РФ договорились о сотрудничестве, в рамках которого намерены популяризовать промышленные специальности РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:13
2024-07-09T10:13
2024-07-09T17:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
василий осьмаков
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958422011_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b057f1e77903a447f1e4f3de73fcf76.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.Столичные власти и министерство промышленности и торговли РФ договорились о сотрудничестве, в рамках которого намерены популяризовать промышленные специальности среди учащихся школ, вузов России и в целом в обществе, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Подписи под соглашением поставили министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов и первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на полях Международной промышленной выставки "Иннопром-2024".По словам главы ДИПП, в столице успешно реализуются проекты по переквалификации и профобучению специалистов индустриальной сферы."Партнерство с министерством промышленности и торговли РФ даст импульс популяризации инженерных и рабочих специальностей через кино, сериалы, компьютерные игры, также проявления массовой культуры", – приводятся в сообщении слова Гарбузова.Кроме того, в рамках сотрудничества запланировано проведение ряда мероприятий с участием экспертов, в числе которых будут работники и главы промпредприятий.Замминистра промышленности и торговли России отметил, что успешное промышленное развитие и реализация национальных проектов техлидерства напрямую зависят от кадрового потенциала."Основная задача – сформировать положительный образ "человека труда", повысить мотивацию молодых людей к освоению рабочих и инженерных профессий. Создание нового имиджа промышленности России особенно важно в условиях острой потребности экономики в квалифицированных кадрах", – процитировали в ДИПП Осьмакова.Там напомнили, что на сегодняшний день в промсекторе Москвы работают свыше четырех тысяч производств, на которых задействовано 725 тыс. человек, то есть каждый 10-й работающий житель столицы. Для взращивания новых кадров власти Москвы запустили спецпроекты. Так, три года назад на базе ведущих техвузов и компаний начала работу "Московская техническая школа", обучение в которой поможет повысить квалификацию инженеров, работающих с инновационными технологиями. Кроме того, с 2019 года на регулярной основе проводят экскурсии на столичные предприятия. Это помогает привлечь молодых специалистов для работы на заводах. Всего за пять лет предприятия Москвы посетили 16 млн человек.
https://ria.ru/20240708/moskva-1958174834.html
https://ria.ru/20240708/produktsiya-1958146209.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958422011_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_05a1d517f00c5d213ea8f41524f1f698.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, василий осьмаков, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Василий Осьмаков, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.Столичные власти и министерство промышленности и торговли РФ договорились о сотрудничестве, в рамках которого намерены популяризовать промышленные специальности среди учащихся школ, вузов России и в целом в обществе, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
Подписи под соглашением поставили министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов и первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков
на полях Международной промышленной выставки "Иннопром-2024".
По словам главы ДИПП, в столице успешно реализуются проекты по переквалификации и профобучению специалистов индустриальной сферы.
"Партнерство с министерством промышленности и торговли РФ даст импульс популяризации инженерных и рабочих специальностей через кино, сериалы, компьютерные игры, также проявления массовой культуры", – приводятся в сообщении слова Гарбузова.
Кроме того, в рамках сотрудничества запланировано проведение ряда мероприятий с участием экспертов, в числе которых будут работники и главы промпредприятий.
Замминистра промышленности и торговли России отметил, что успешное промышленное развитие и реализация национальных проектов техлидерства напрямую зависят от кадрового потенциала.
"Основная задача – сформировать положительный образ "человека труда", повысить мотивацию молодых людей к освоению рабочих и инженерных профессий. Создание нового имиджа промышленности России особенно важно в условиях острой потребности экономики в квалифицированных кадрах", – процитировали в ДИПП Осьмакова.
Там напомнили, что на сегодняшний день в промсекторе Москвы работают свыше четырех тысяч производств, на которых задействовано 725 тыс. человек, то есть каждый 10-й работающий житель столицы. Для взращивания новых кадров власти Москвы запустили спецпроекты. Так, три года назад на базе ведущих техвузов и компаний начала работу "Московская техническая школа", обучение в которой поможет повысить квалификацию инженеров, работающих с инновационными технологиями. Кроме того, с 2019 года на регулярной основе проводят экскурсии на столичные предприятия. Это помогает привлечь молодых специалистов для работы на заводах. Всего за пять лет предприятия Москвы посетили 16 млн человек.