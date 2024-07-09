https://ria.ru/20240709/populyarizatsiya-1958421535.html

Образ промышленника планируют популяризовать в России

Образ промышленника планируют популяризовать в России - РИА Новости, 09.07.2024

Образ промышленника планируют популяризовать в России

Столичные власти и министерство промышленности и торговли РФ договорились о сотрудничестве, в рамках которого намерены популяризовать промышленные специальности РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:13

2024-07-09T10:13

2024-07-09T17:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

василий осьмаков

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.Столичные власти и министерство промышленности и торговли РФ договорились о сотрудничестве, в рамках которого намерены популяризовать промышленные специальности среди учащихся школ, вузов России и в целом в обществе, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Подписи под соглашением поставили министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов и первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на полях Международной промышленной выставки "Иннопром-2024".По словам главы ДИПП, в столице успешно реализуются проекты по переквалификации и профобучению специалистов индустриальной сферы."Партнерство с министерством промышленности и торговли РФ даст импульс популяризации инженерных и рабочих специальностей через кино, сериалы, компьютерные игры, также проявления массовой культуры", – приводятся в сообщении слова Гарбузова.Кроме того, в рамках сотрудничества запланировано проведение ряда мероприятий с участием экспертов, в числе которых будут работники и главы промпредприятий.Замминистра промышленности и торговли России отметил, что успешное промышленное развитие и реализация национальных проектов техлидерства напрямую зависят от кадрового потенциала."Основная задача – сформировать положительный образ "человека труда", повысить мотивацию молодых людей к освоению рабочих и инженерных профессий. Создание нового имиджа промышленности России особенно важно в условиях острой потребности экономики в квалифицированных кадрах", – процитировали в ДИПП Осьмакова.Там напомнили, что на сегодняшний день в промсекторе Москвы работают свыше четырех тысяч производств, на которых задействовано 725 тыс. человек, то есть каждый 10-й работающий житель столицы. Для взращивания новых кадров власти Москвы запустили спецпроекты. Так, три года назад на базе ведущих техвузов и компаний начала работу "Московская техническая школа", обучение в которой поможет повысить квалификацию инженеров, работающих с инновационными технологиями. Кроме того, с 2019 года на регулярной основе проводят экскурсии на столичные предприятия. Это помогает привлечь молодых специалистов для работы на заводах. Всего за пять лет предприятия Москвы посетили 16 млн человек.

https://ria.ru/20240708/moskva-1958174834.html

https://ria.ru/20240708/produktsiya-1958146209.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, василий осьмаков, анатолий гарбузов