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Образ промышленника планируют популяризовать в России - РИА Новости, 09.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 09.07.2024 (обновлено: 17:13 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/populyarizatsiya-1958421535.html
Образ промышленника планируют популяризовать в России
Образ промышленника планируют популяризовать в России - РИА Новости, 09.07.2024
Образ промышленника планируют популяризовать в России
Столичные власти и министерство промышленности и торговли РФ договорились о сотрудничестве, в рамках которого намерены популяризовать промышленные специальности РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:13
2024-07-09T17:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
василий осьмаков
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.Столичные власти и министерство промышленности и торговли РФ договорились о сотрудничестве, в рамках которого намерены популяризовать промышленные специальности среди учащихся школ, вузов России и в целом в обществе, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Подписи под соглашением поставили министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов и первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на полях Международной промышленной выставки "Иннопром-2024".По словам главы ДИПП, в столице успешно реализуются проекты по переквалификации и профобучению специалистов индустриальной сферы."Партнерство с министерством промышленности и торговли РФ даст импульс популяризации инженерных и рабочих специальностей через кино, сериалы, компьютерные игры, также проявления массовой культуры", – приводятся в сообщении слова Гарбузова.Кроме того, в рамках сотрудничества запланировано проведение ряда мероприятий с участием экспертов, в числе которых будут работники и главы промпредприятий.Замминистра промышленности и торговли России отметил, что успешное промышленное развитие и реализация национальных проектов техлидерства напрямую зависят от кадрового потенциала."Основная задача – сформировать положительный образ "человека труда", повысить мотивацию молодых людей к освоению рабочих и инженерных профессий. Создание нового имиджа промышленности России особенно важно в условиях острой потребности экономики в квалифицированных кадрах", – процитировали в ДИПП Осьмакова.Там напомнили, что на сегодняшний день в промсекторе Москвы работают свыше четырех тысяч производств, на которых задействовано 725 тыс. человек, то есть каждый 10-й работающий житель столицы. Для взращивания новых кадров власти Москвы запустили спецпроекты. Так, три года назад на базе ведущих техвузов и компаний начала работу "Московская техническая школа", обучение в которой поможет повысить квалификацию инженеров, работающих с инновационными технологиями. Кроме того, с 2019 года на регулярной основе проводят экскурсии на столичные предприятия. Это помогает привлечь молодых специалистов для работы на заводах. Всего за пять лет предприятия Москвы посетили 16 млн человек.
https://ria.ru/20240708/moskva-1958174834.html
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москва, василий осьмаков, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Василий Осьмаков, Анатолий Гарбузов

Образ промышленника планируют популяризовать в России

© Фото : пресс-служба ДИППМинистр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов и первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков во время подписания соглашения на полях Международной промышленной выставки "Иннопром-2024"
Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов и первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков во время подписания соглашения на полях Международной промышленной выставки Иннопром-2024 - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов и первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков во время подписания соглашения на полях Международной промышленной выставки "Иннопром-2024"
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.Столичные власти и министерство промышленности и торговли РФ договорились о сотрудничестве, в рамках которого намерены популяризовать промышленные специальности среди учащихся школ, вузов России и в целом в обществе, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
Подписи под соглашением поставили министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов и первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на полях Международной промышленной выставки "Иннопром-2024".
Около 63 млн рублей вложили обрабатывающие предприятия в экономику Москвы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Около 63 млрд рублей вложили обрабатывающие предприятия в экономику Москвы
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По словам главы ДИПП, в столице успешно реализуются проекты по переквалификации и профобучению специалистов индустриальной сферы.
"Партнерство с министерством промышленности и торговли РФ даст импульс популяризации инженерных и рабочих специальностей через кино, сериалы, компьютерные игры, также проявления массовой культуры", – приводятся в сообщении слова Гарбузова.
Кроме того, в рамках сотрудничества запланировано проведение ряда мероприятий с участием экспертов, в числе которых будут работники и главы промпредприятий.
Замминистра промышленности и торговли России отметил, что успешное промышленное развитие и реализация национальных проектов техлидерства напрямую зависят от кадрового потенциала.
"Основная задача – сформировать положительный образ "человека труда", повысить мотивацию молодых людей к освоению рабочих и инженерных профессий. Создание нового имиджа промышленности России особенно важно в условиях острой потребности экономики в квалифицированных кадрах", – процитировали в ДИПП Осьмакова.
Там напомнили, что на сегодняшний день в промсекторе Москвы работают свыше четырех тысяч производств, на которых задействовано 725 тыс. человек, то есть каждый 10-й работающий житель столицы. Для взращивания новых кадров власти Москвы запустили спецпроекты. Так, три года назад на базе ведущих техвузов и компаний начала работу "Московская техническая школа", обучение в которой поможет повысить квалификацию инженеров, работающих с инновационными технологиями. Кроме того, с 2019 года на регулярной основе проводят экскурсии на столичные предприятия. Это помогает привлечь молодых специалистов для работы на заводах. Всего за пять лет предприятия Москвы посетили 16 млн человек.
Московские промпроизводители презентуют свою продукцию на Иннопром-2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВасилий ОсьмаковАнатолий Гарбузов
 
 
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