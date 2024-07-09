https://ria.ru/20240709/podmoskove-1958626936.html

В Подмосковье в ДТП с участием четырех машин погибли два человека

В Подмосковье в ДТП с участием четырех машин погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2024

В Подмосковье в ДТП с участием четырех машин погибли два человека

ДТП с участием четырех автомобилей, включая патрульную машину ГАИ, произошло на трассе М-5 в Люберцах Московской области, в результате происшествия погибли 2... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:55

2024-07-09T21:55

2024-07-09T21:55

происшествия

люберцы

московская область (подмосковье)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей, включая патрульную машину ГАИ, произошло на трассе М-5 в Люберцах Московской области, в результате происшествия погибли 2 человека, еще двое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного главка МВД. По информации ведомства, во вторник около 19.10 на 25-м километре автодороги М-5 "Урал", по направлению в сторону столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно, на трассе из-за поломки остановилась "Газель". "На место инцидента прибыл экипаж Государственной автоинспекции. В этот момент водитель грузовика "МАЗ" совершил попутное столкновение остановившейся "Газелью", которая от удара столкнулась с находившимся перед ней патрульным автомобилем Госавтоинспекции", - говорится в сообщении. После удара грузовик продолжил движение и по инерции столкнулся с легковой иномаркой, добавили в ведомстве. "В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля иномарки, её водитель скончался на месте происшествия, также погиб водитель автомашины "Газель", - уточнили в МВД. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958428421.html

https://ria.ru/20240512/dtp-1945463794.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф