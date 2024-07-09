https://ria.ru/20240709/podmoskove-1958626936.html
В Подмосковье в ДТП с участием четырех машин погибли два человека
В Подмосковье в ДТП с участием четырех машин погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2024
В Подмосковье в ДТП с участием четырех машин погибли два человека
ДТП с участием четырех автомобилей, включая патрульную машину ГАИ, произошло на трассе М-5 в Люберцах Московской области, в результате происшествия погибли 2... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:55
2024-07-09T21:55
2024-07-09T21:55
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей, включая патрульную машину ГАИ, произошло на трассе М-5 в Люберцах Московской области, в результате происшествия погибли 2 человека, еще двое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного главка МВД. По информации ведомства, во вторник около 19.10 на 25-м километре автодороги М-5 "Урал", по направлению в сторону столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно, на трассе из-за поломки остановилась "Газель". "На место инцидента прибыл экипаж Государственной автоинспекции. В этот момент водитель грузовика "МАЗ" совершил попутное столкновение остановившейся "Газелью", которая от удара столкнулась с находившимся перед ней патрульным автомобилем Госавтоинспекции", - говорится в сообщении. После удара грузовик продолжил движение и по инерции столкнулся с легковой иномаркой, добавили в ведомстве. "В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля иномарки, её водитель скончался на месте происшествия, также погиб водитель автомашины "Газель", - уточнили в МВД. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958428421.html
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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье в ДТП с участием четырех машин погибли два человека
На трассе М-5 в Люберцах столкнулись четыре автомобиля, погибли два человека