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В Подмосковье в ДТП с участием четырех машин погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2024
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21:55 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/podmoskove-1958626936.html
В Подмосковье в ДТП с участием четырех машин погибли два человека
В Подмосковье в ДТП с участием четырех машин погибли два человека - РИА Новости, 09.07.2024
В Подмосковье в ДТП с участием четырех машин погибли два человека
ДТП с участием четырех автомобилей, включая патрульную машину ГАИ, произошло на трассе М-5 в Люберцах Московской области, в результате происшествия погибли 2... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:55
2024-07-09T21:55
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей, включая патрульную машину ГАИ, произошло на трассе М-5 в Люберцах Московской области, в результате происшествия погибли 2 человека, еще двое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного главка МВД. По информации ведомства, во вторник около 19.10 на 25-м километре автодороги М-5 "Урал", по направлению в сторону столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно, на трассе из-за поломки остановилась "Газель". "На место инцидента прибыл экипаж Государственной автоинспекции. В этот момент водитель грузовика "МАЗ" совершил попутное столкновение остановившейся "Газелью", которая от удара столкнулась с находившимся перед ней патрульным автомобилем Госавтоинспекции", - говорится в сообщении. После удара грузовик продолжил движение и по инерции столкнулся с легковой иномаркой, добавили в ведомстве. "В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля иномарки, её водитель скончался на месте происшествия, также погиб водитель автомашины "Газель", - уточнили в МВД. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240709/dtp-1958428421.html
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люберцы
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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье в ДТП с участием четырех машин погибли два человека

На трассе М-5 в Люберцах столкнулись четыре автомобиля, погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ДТП с участием четырех автомобилей, включая патрульную машину ГАИ, произошло на трассе М-5 в Люберцах Московской области, в результате происшествия погибли 2 человека, еще двое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного главка МВД.
По информации ведомства, во вторник около 19.10 на 25-м километре автодороги М-5 "Урал", по направлению в сторону столицы, произошло дорожно-транспортное происшествие.
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Предварительно, на трассе из-за поломки остановилась "Газель". "На место инцидента прибыл экипаж Государственной автоинспекции. В этот момент водитель грузовика "МАЗ" совершил попутное столкновение остановившейся "Газелью", которая от удара столкнулась с находившимся перед ней патрульным автомобилем Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.
После удара грузовик продолжил движение и по инерции столкнулся с легковой иномаркой, добавили в ведомстве.
«
"В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля иномарки, её водитель скончался на месте происшествия, также погиб водитель автомашины "Газель", - уточнили в МВД.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)ГИБДД МВД РФ
 
 
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