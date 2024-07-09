https://ria.ru/20240709/podderzhka-1958596028.html

РЭЦ оказал поддержку омскому экспортеру молочных консервов и сухого молока

РЭЦ оказал поддержку омскому экспортеру молочных консервов и сухого молока - РИА Новости, 09.07.2024

РЭЦ оказал поддержку омскому экспортеру молочных консервов и сухого молока

Участие в выставках и бизнес-миссиях, организованных в 2023 и 2024 годах Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), позволило компании "ТД "Сибирский",... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:50

2024-07-09T18:50

2024-07-09T18:50

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

омск

экспорт

поддержка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958591810_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575733d8dd88407a873e437c58bb9432.jpg

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Участие в выставках и бизнес-миссиях, организованных в 2023 и 2024 годах Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ), позволило компании "ТД "Сибирский", эксклюзивному экспортеру продукции "Любинского молочноконсервного комбината", заключить экспортные контракты с иностранными компаниями, сообщает центр.Компания "ТД "Сибирский" сотрудничает с РЭЦ и Центром поддержки экспорта Омской области с 2017 года. В частности, компания использует программу страхования ЭКСАР, разработанную специально для малых и средних предприятий, которая позволяет закрыть риски при работе на условиях отсрочки платежа по экспортным контрактам, а также обращается к аналитическим сервисам и нефинансовым услугам на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Основные экспортные продукты "ТД "Сибирский" - молочные консервы и сухое молоко. Продукция поставляется в девять стран мира: Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Монголию и Китай."Продукция "Любинского молочноконсервного комбината" выпускается уже 85 лет, и мы гордимся ее качеством. Любинскую сгущенку знают и любят не только по всей России, но и за ее пределами. И мы продолжаем развивать экспорт и расширять географию продаж. Выпускаемая продукция имеет ряд самых высоких наград, а наша компания, как эксклюзивный экспортер продукции завода, неоднократно становилась победителем всероссийской премии "Экспортер года". В такие моменты мы понимаем, что все делаем правильно и развиваемся в нужном направлении. Если говорить о планах компании, то сейчас мы работаем над расширением географии экспортных поставок", - отметил генеральный директор ООО "ТД Сибирский" Сергей Харьков.В ближайшее время планируется выход на рынки ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Грузии. Ведутся переговоры на поставку продукции в Уганду и Республику Конго. Эти шаги открывают новые перспективы для компании и подтверждают ее стремление к диверсификации рынков сбыта. Также в планах компании - размещение продукции в национальных демонстрационно-дегустационных павильонах РЭЦ в Саудовской Аравии, ОАЭ, Вьетнаме, Египте и Китае.Один из продуктов, производимых на "Любинском молочноконсервном комбинате", завоевал особую популярность среди китайских потребителей. Экспортер заключил партнерское соглашение с китайским дистрибьютором на поставку сухого молока, что привело к значительному увеличению экспортной выручки "ТД "Сибирский" за период с 2021 года - она увеличилась более чем в 3 раза.Компания использует различные инструменты продвижения на китайском рынке. В 2023 году при поддержке РЭЦ экспортер принял участие в выставке FHC Shanghai Global Food Trade Show. В этом году стали участниками фестиваля-ярмарки российских продуктов "Сделано в России" в китайской провинции Ляонин."Китайские партнеры часто посещают производственное предприятие. В мае этого года знаменитый блогер из Китая вела прямую трансляцию в Tik Tok shop (стрим) с участка производства сухого молока. За 2 часа онлайн трансляции было продано в режиме нон-стоп продукции на 22 миллиона рублей. В этом году мы планируем увеличить объем экспорта в Китай минимум на 100%", - рассказал Харьков.Также среди достижений компании - в июне 2024 года ООО "ТД "Сибирский" получил сертификат "Сделано в России". Таким образом, компания решила еще раз подтвердить качество своей продукции, в том числе за пределами РФ."С компанией знакомы уже более семи лет, с гордостью наблюдаем за их развитием и радуемся каждому положительному результату, новому заключенному контракту или направлению экспортных поставок. "ТД "Сибирский" регулярно подтверждает свою активную позицию, не только пользуется услугами институтов поддержки, но и стабильно участвует в различных мероприятиях по внешнеэкономической деятельности, круглых столах, фокус-группах по настраиванию инструментов, позволяющих наращивать экспорт", - сказала руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова.

https://ria.ru/20240704/rets-1957344439.html

https://ria.ru/20240703/eksportirt-1957161533.html

https://ria.ru/20240621/rets-1954460215.html

россия

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), омск, экспорт, поддержка