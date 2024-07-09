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В Пентагоне прояснили отношение его главы к Байдену - РИА Новости, 09.07.2024
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22:29 09.07.2024 (обновлено: 23:25 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/ostin-1958631525.html
В Пентагоне прояснили отношение его главы к Байдену
В Пентагоне прояснили отношение его главы к Байдену - РИА Новости, 09.07.2024
В Пентагоне прояснили отношение его главы к Байдену
Министр обороны США Ллойд Остин сохраняет полную уверенность в американском президенте Джо Байдене, несмотря на сообщения о проблемах со здоровьем главы... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:29
2024-07-09T23:25
в мире
сша
джо байден
патрик райдер
ллойд остин
министерство обороны сша
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сохраняет полную уверенность в американском президенте Джо Байдене, несмотря на сообщения о проблемах со здоровьем главы государства, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Министр полностью уверен в президенте", - заявил он на брифинге, комментируя сообщения о состоянии здоровья Байдена. Райдер добавил, что у шефа Пентагона никогда не было подозрений в том, что какие-либо решения Байдена как верховного главнокомандующего могли приниматься под влиянием его ухудшающегося здоровья. По данным газеты New York Times, ссылающейся на источники в окружении главы государства, ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
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в мире, сша, джо байден, патрик райдер, ллойд остин, министерство обороны сша, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Патрик Райдер, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
В Пентагоне прояснили отношение его главы к Байдену

Шеф Пентагона уверен в Байдене, несмотря на возможные проблемы с его здоровьем

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сохраняет полную уверенность в американском президенте Джо Байдене, несмотря на сообщения о проблемах со здоровьем главы государства, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Министр полностью уверен в президенте", - заявил он на брифинге, комментируя сообщения о состоянии здоровья Байдена.
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Райдер добавил, что у шефа Пентагона никогда не было подозрений в том, что какие-либо решения Байдена как верховного главнокомандующего могли приниматься под влиянием его ухудшающегося здоровья.
По данным газеты New York Times, ссылающейся на источники в окружении главы государства, ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Трампом становится все более тревожным.
По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
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В миреСШАДжо БайденПатрик РайдерЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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