https://ria.ru/20240709/ostin-1958631525.html
В Пентагоне прояснили отношение его главы к Байдену
В Пентагоне прояснили отношение его главы к Байдену - РИА Новости, 09.07.2024
В Пентагоне прояснили отношение его главы к Байдену
Министр обороны США Ллойд Остин сохраняет полную уверенность в американском президенте Джо Байдене, несмотря на сообщения о проблемах со здоровьем главы... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:29
2024-07-09T22:29
2024-07-09T23:25
в мире
сша
джо байден
патрик райдер
ллойд остин
министерство обороны сша
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f94169c710724fa9782410aca84733.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сохраняет полную уверенность в американском президенте Джо Байдене, несмотря на сообщения о проблемах со здоровьем главы государства, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Министр полностью уверен в президенте", - заявил он на брифинге, комментируя сообщения о состоянии здоровья Байдена. Райдер добавил, что у шефа Пентагона никогда не было подозрений в том, что какие-либо решения Байдена как верховного главнокомандующего могли приниматься под влиянием его ухудшающегося здоровья. По данным газеты New York Times, ссылающейся на источники в окружении главы государства, ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
https://ria.ru/20240107/ostin-1920068494.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5176afa535ede0be49012c6d2de5df9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, патрик райдер, ллойд остин, министерство обороны сша, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Патрик Райдер, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
В Пентагоне прояснили отношение его главы к Байдену
Шеф Пентагона уверен в Байдене, несмотря на возможные проблемы с его здоровьем
ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сохраняет полную уверенность в американском президенте Джо Байдене, несмотря на сообщения о проблемах со здоровьем главы государства, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Министр полностью уверен в президенте", - заявил он на брифинге, комментируя сообщения о состоянии здоровья Байдена.
Райдер добавил, что у шефа Пентагона никогда не было подозрений в том, что какие-либо решения Байдена как верховного главнокомандующего могли приниматься под влиянием его ухудшающегося здоровья.
По данным газеты New York Times, ссылающейся на источники в окружении главы государства, ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Трампом становится все более тревожным.
По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.