https://ria.ru/20240709/ostin-1958631525.html

В Пентагоне прояснили отношение его главы к Байдену

В Пентагоне прояснили отношение его главы к Байдену - РИА Новости, 09.07.2024

В Пентагоне прояснили отношение его главы к Байдену

Министр обороны США Ллойд Остин сохраняет полную уверенность в американском президенте Джо Байдене, несмотря на сообщения о проблемах со здоровьем главы... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:29

2024-07-09T22:29

2024-07-09T23:25

в мире

сша

джо байден

патрик райдер

ллойд остин

министерство обороны сша

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 9 июл - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сохраняет полную уверенность в американском президенте Джо Байдене, несмотря на сообщения о проблемах со здоровьем главы государства, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Министр полностью уверен в президенте", - заявил он на брифинге, комментируя сообщения о состоянии здоровья Байдена. Райдер добавил, что у шефа Пентагона никогда не было подозрений в том, что какие-либо решения Байдена как верховного главнокомандующего могли приниматься под влиянием его ухудшающегося здоровья. По данным газеты New York Times, ссылающейся на источники в окружении главы государства, ухудшение состояния президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, патрик райдер, ллойд остин, министерство обороны сша, предвыборные дебаты трампа и байдена