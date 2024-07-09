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СМИ: мужчина в инвалидной коляске хотел поджечь королевский дворец в Осло - РИА Новости, 09.07.2024
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02:25 09.07.2024 (обновлено: 02:40 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/oslo-1958395371.html
СМИ: мужчина в инвалидной коляске хотел поджечь королевский дворец в Осло
СМИ: мужчина в инвалидной коляске хотел поджечь королевский дворец в Осло - РИА Новости, 09.07.2024
СМИ: мужчина в инвалидной коляске хотел поджечь королевский дворец в Осло
Мужчина в инвалидной коляске бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание королевского дворца в Осло, передает агентство dpa со ссылкой на полицию... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T02:25
2024-07-09T02:40
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мужчина в инвалидной коляске бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание королевского дворца в Осло, передает агентство dpa со ссылкой на полицию норвежской столицы. "Мужчина в инвалидной коляске с электроприводом бросил несколько зажигательных устройств в Королевский дворец в Осло", - говорится в сообщении. Как сообщает агентство со ссылкой на полицию, мужчина сначала сказал очевидцу, что у него бомба, а затем бросил две бутылки с коктейлем Молотова в сторону задней части здания. Отмечается, что огонь удалось быстро потушить, а предполагаемого злоумышленника задержали. Мотив преступления остается неизвестным.
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осло, в мире
Осло, В мире
СМИ: мужчина в инвалидной коляске хотел поджечь королевский дворец в Осло

DPA: мужчина в инвалидной коляске попытался поджечь королевский дворец в Осло

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкОсло
Осло - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мужчина в инвалидной коляске бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание королевского дворца в Осло, передает агентство dpa со ссылкой на полицию норвежской столицы.
"Мужчина в инвалидной коляске с электроприводом бросил несколько зажигательных устройств в Королевский дворец в Осло", - говорится в сообщении.
Как сообщает агентство со ссылкой на полицию, мужчина сначала сказал очевидцу, что у него бомба, а затем бросил две бутылки с коктейлем Молотова в сторону задней части здания.
Отмечается, что огонь удалось быстро потушить, а предполагаемого злоумышленника задержали. Мотив преступления остается неизвестным.
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