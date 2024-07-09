https://ria.ru/20240709/oslo-1958395371.html

СМИ: мужчина в инвалидной коляске хотел поджечь королевский дворец в Осло

СМИ: мужчина в инвалидной коляске хотел поджечь королевский дворец в Осло - РИА Новости, 09.07.2024

СМИ: мужчина в инвалидной коляске хотел поджечь королевский дворец в Осло

Мужчина в инвалидной коляске бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание королевского дворца в Осло, передает агентство dpa со ссылкой на полицию... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T02:25

2024-07-09T02:25

2024-07-09T02:40

осло

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575981463_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_05660c04db1132ba54c68e7e420eaebf.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Мужчина в инвалидной коляске бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание королевского дворца в Осло, передает агентство dpa со ссылкой на полицию норвежской столицы. "Мужчина в инвалидной коляске с электроприводом бросил несколько зажигательных устройств в Королевский дворец в Осло", - говорится в сообщении. Как сообщает агентство со ссылкой на полицию, мужчина сначала сказал очевидцу, что у него бомба, а затем бросил две бутылки с коктейлем Молотова в сторону задней части здания. Отмечается, что огонь удалось быстро потушить, а предполагаемого злоумышленника задержали. Мотив преступления остается неизвестным.

https://ria.ru/20240625/podzhog-1955449191.html

осло

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

осло, в мире