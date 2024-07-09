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Стало известно о письме Орбана в Евросоюз после встречи с Путиным - РИА Новости, 09.07.2024
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10:21 09.07.2024 (обновлено: 12:51 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/orban-1958428054.html
Стало известно о письме Орбана в Евросоюз после встречи с Путиным
Стало известно о письме Орбана в Евросоюз после встречи с Путиным - РИА Новости, 09.07.2024
Стало известно о письме Орбана в Евросоюз после встречи с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:21
2024-07-09T12:51
в мире
венгрия
москва
россия
виктор орбан
владимир путин
шарль мишель
европейский совет
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза письмо, в котором резюмировал итоги встречи, утверждает издание "Европейская правда" со ссылкой на текст документа."В письме премьер-министр Венгрии уверяет, что во время визита он не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского союза, а утверждения об обратном — беспочвенны", — написано в статье.Как утверждается, в письме Орбан выразил мнение о том, что Европе нужен мир для экономического процветания. При этом, по его мнению, шансы на мир снижаются из-за того, что нет прямого контакта между сторонами, заявлено в публикации.В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
https://ria.ru/20240709/zapadniki-1958399481.html
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в мире, венгрия, москва, россия, виктор орбан, владимир путин, шарль мишель, европейский совет, визит орбана в россию
В мире, Венгрия, Москва, Россия, Виктор Орбан, Владимир Путин, Шарль Мишель, Европейский совет, Визит Орбана в Россию
Стало известно о письме Орбана в Евросоюз после встречи с Путиным

"Европейская правда": Орбан направил письмо в ЕС после переговоров с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза письмо, в котором резюмировал итоги встречи, утверждает издание "Европейская правда" со ссылкой на текст документа.
"В письме премьер-министр Венгрии уверяет, что во время визита он не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского союза, а утверждения об обратном — беспочвенны", — написано в статье.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Американский эксперт оценил мирную миссию Орбана
Вчера, 04:07
Как утверждается, в письме Орбан выразил мнение о том, что Европе нужен мир для экономического процветания. При этом, по его мнению, шансы на мир снижаются из-за того, что нет прямого контакта между сторонами, заявлено в публикации.
В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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В миреВенгрияМоскваРоссияВиктор ОрбанВладимир ПутинШарль МишельЕвропейский советВизит Орбана в Россию
 
 
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