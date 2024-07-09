https://ria.ru/20240709/orban-1958428054.html

Стало известно о письме Орбана в Евросоюз после встречи с Путиным

Стало известно о письме Орбана в Евросоюз после встречи с Путиным - РИА Новости, 09.07.2024

Стало известно о письме Орбана в Евросоюз после встречи с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:21

2024-07-09T10:21

2024-07-09T12:51

в мире

венгрия

москва

россия

виктор орбан

владимир путин

шарль мишель

европейский совет

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза письмо, в котором резюмировал итоги встречи, утверждает издание "Европейская правда" со ссылкой на текст документа."В письме премьер-министр Венгрии уверяет, что во время визита он не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского союза, а утверждения об обратном — беспочвенны", — написано в статье.Как утверждается, в письме Орбан выразил мнение о том, что Европе нужен мир для экономического процветания. При этом, по его мнению, шансы на мир снижаются из-за того, что нет прямого контакта между сторонами, заявлено в публикации.В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".

https://ria.ru/20240709/zapadniki-1958399481.html

https://ria.ru/20240708/orban-1958206586.html

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