Стало известно о письме Орбана в Евросоюз после встречи с Путиным
"Европейская правда": Орбан направил письмо в ЕС после переговоров с Путиным
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве направил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза письмо, в котором резюмировал итоги встречи, утверждает издание "Европейская правда" со ссылкой на текст документа.
"В письме премьер-министр Венгрии уверяет, что во время визита он не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского союза, а утверждения об обратном — беспочвенны", — написано в статье.
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Как утверждается, в письме Орбан выразил мнение о том, что Европе нужен мир для экономического процветания. При этом, по его мнению, шансы на мир снижаются из-за того, что нет прямого контакта между сторонами, заявлено в публикации.
В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".