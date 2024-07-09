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Мурманский Народный фронт передал бойцам на СВО огнетушители

Мурманский Народный фронт передал бойцам на СВО огнетушители - РИА Новости, 09.07.2024

Мурманский Народный фронт передал бойцам на СВО огнетушители

Мурманское отделение Народного фронта сообщило, что передало военнослужащим, которые находятся на Херсонском направлении в зоне спецоперации, 25 огнетушителей... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:32

2024-07-09T15:32

2024-07-09T15:32

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МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Мурманское отделение Народного фронта сообщило, что передало военнослужащим, которые находятся на Херсонском направлении в зоне спецоперации, 25 огнетушителей для борьбы с лесными пожарами. "Передали бойцам на Херсонском направлении 25 огнетушителей для борьбы с лесными пожарами. Крайне необходимый в жару инвентарь у нас попросили сами военные. По их словам, сильный пожар, охвативший огромную площадь, пришлось тушить буквально накануне своими силами", - говорится в сообщении. Отмечается, что масштабные возгорания сейчас – серьезная проблема не только на боевых позициях, но и на мирных территориях. Большая их часть вызвана атаками украинских беспилотников. "Оперативно получить огнетушители и в кратчайшие сроки привезти их прямо на позиции бойцов помогли наши коллеги из крымского исполкома Народного фронта", - отметили в мурманском исполкоме.

https://ria.ru/20240131/nabor-1924567894.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

благотворительность, мурманская область, гуманитарная помощь, общероссийский народный фронт