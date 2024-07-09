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Мурманский Народный фронт передал бойцам на СВО огнетушители - РИА Новости, 09.07.2024
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Мурманский Народный фронт передал бойцам на СВО огнетушители
Мурманский Народный фронт передал бойцам на СВО огнетушители - РИА Новости, 09.07.2024
Мурманский Народный фронт передал бойцам на СВО огнетушители
Мурманское отделение Народного фронта сообщило, что передало военнослужащим, которые находятся на Херсонском направлении в зоне спецоперации, 25 огнетушителей... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:32
2024-07-09T15:32
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гуманитарная помощь
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МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Мурманское отделение Народного фронта сообщило, что передало военнослужащим, которые находятся на Херсонском направлении в зоне спецоперации, 25 огнетушителей для борьбы с лесными пожарами. "Передали бойцам на Херсонском направлении 25 огнетушителей для борьбы с лесными пожарами. Крайне необходимый в жару инвентарь у нас попросили сами военные. По их словам, сильный пожар, охвативший огромную площадь, пришлось тушить буквально накануне своими силами", - говорится в сообщении. Отмечается, что масштабные возгорания сейчас – серьезная проблема не только на боевых позициях, но и на мирных территориях. Большая их часть вызвана атаками украинских беспилотников. "Оперативно получить огнетушители и в кратчайшие сроки привезти их прямо на позиции бойцов помогли наши коллеги из крымского исполкома Народного фронта", - отметили в мурманском исполкоме.
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благотворительность, мурманская область, гуманитарная помощь, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Благотворительность, Мурманская область, Гуманитарная помощь, Общероссийский народный фронт

Мурманский Народный фронт передал бойцам на СВО огнетушители

© Мурманский исполком Народного фронтаМурманский Народный фронт передал огнетушители бойцам в зоне СВО. Кадр видео
Мурманский Народный фронт передал огнетушители бойцам в зоне СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Мурманский исполком Народного фронта
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МУРМАНСК, 9 июл – РИА Новости. Мурманское отделение Народного фронта сообщило, что передало военнослужащим, которые находятся на Херсонском направлении в зоне спецоперации, 25 огнетушителей для борьбы с лесными пожарами.
«
"Передали бойцам на Херсонском направлении 25 огнетушителей для борьбы с лесными пожарами. Крайне необходимый в жару инвентарь у нас попросили сами военные. По их словам, сильный пожар, охвативший огромную площадь, пришлось тушить буквально накануне своими силами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что масштабные возгорания сейчас – серьезная проблема не только на боевых позициях, но и на мирных территориях. Большая их часть вызвана атаками украинских беспилотников.
"Оперативно получить огнетушители и в кратчайшие сроки привезти их прямо на позиции бойцов помогли наши коллеги из крымского исполкома Народного фронта", - отметили в мурманском исполкоме.
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Надежные людиБлаготворительностьМурманская областьГуманитарная помощьОбщероссийский народный фронт
 
 
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