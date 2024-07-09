https://ria.ru/20240709/odessa-1958445906.html

В Одессе сожгли еще один автомобиль военного

В Одессе сожгли еще один автомобиль военного - РИА Новости, 09.07.2024

В Одессе сожгли еще один автомобиль военного

Неизвестные сожгли в Одессе очередную принадлежащую военному машину, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T11:19

2024-07-09T11:19

2024-07-09T11:39

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Неизвестные сожгли в Одессе очередную принадлежащую военному машину, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. "В Одессе сожгли очередное авто военного, сообщают местные паблики. Сгорел зеленый пикап", - говорится в сообщении. Согласно фотографиям, сопровождающим публикацию, пикап сгорел дотла. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240702/odessa-1956896130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесса, украина