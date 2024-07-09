https://ria.ru/20240709/niderlandy-1958598052.html

Нидерланды готовы разместить у себя механизм по компенсации ущерба Украине

Нидерланды готовы разместить у себя механизм по компенсации ущерба Украине - РИА Новости, 09.07.2024

Нидерланды готовы разместить у себя механизм по компенсации ущерба Украине

Нидерланды разместят на своей территории механизм, призванный обязать Россию к компенсациям Украине, сообщил во вторник МИД страны. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:58

2024-07-09T18:58

2024-07-09T19:23

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ГААГА, 9 июл - РИА Новости. Нидерланды разместят на своей территории механизм, призванный обязать Россию к компенсациям Украине, сообщил во вторник МИД страны. "Нидерланды разместят у себя компенсационный механизм для Украины. Запуск реестра для подсчета ущерба в апреле стал первым к этому шагом", - говорится в сообщении министерства в соцсети Х. Реестр для подсчета ущерба от конфликта на Украине, начавший работу в Гааге 17 июля 2023 года, в апреле официально открылся для приема заявлений. Официальная церемония прошла в ходе международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге, которую организовали Нидерланды совместно с Еврокомиссией и Украиной. По замыслу организаторов, реестр, к которому присоединились 43 страны, является первым компонентом будущей схемы для принуждения России возмещения ущерба Украине. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее назвал это механизмом кражи российских денег. Он предложил и России составить реестр, в который будут вписаны ущерб от западных санкций, потери от строительства, замораживания и подрыва "Северных потоков", физический и моральный ущерб крымчанам, а также последствия спецоперации, "которой точно могло не быть, если бы минские соглашения были выполнены, если бы была реакция Запада на российские предложения по гарантиям безопасности". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240629/plan-1956383758.html

https://ria.ru/20240628/mvf-1956236573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, нидерланды, константин косачев, владимир путин, еврокомиссия, совет федерации рф