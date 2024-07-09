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Небензя ответил на реакцию генсека ООН на трагедию в Киеве
Небензя ответил на реакцию генсека ООН на трагедию в Киеве - РИА Новости, 09.07.2024
Небензя ответил на реакцию генсека ООН на трагедию в Киеве
Реакция генсека ООН Антониу Гутерреша на трагедию в Киеве, обвинившего в случившемся Россию, говорит о двойных стандартах секретариата организации, заявил... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T19:15
2024-07-09T19:15
2024-07-09T19:39
в мире
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антониу гутерреш
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ООН, 9 июл – РИА Новости. Реакция генсека ООН Антониу Гутерреша на трагедию в Киеве, обвинившего в случившемся Россию, говорит о двойных стандартах секретариата организации, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.Накануне генсек всемирной организации в распространенном заявлении осудил "ракетные удары РФ" по гражданским объектам в Киеве. При этом в секретариате организации не выступили с осуждением теракта Украины в Севастополе с помощью ракет ATACMS."Я говорил ему (генсеку ООН - ред.), что это явно двойные стандарты", - сказал Небензя журналистам."Но когда что-то происходит на Украине, генеральный секретарь и его пресс-секретарь спешат немедленно обвинить и осудить Россию", – добавил российский постпред.Ранее Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Как заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в Соединенных Штатах истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.
https://ria.ru/20240709/gosduma-1958532679.html
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Небензя ответил на реакцию генсека ООН на трагедию в Киеве
Небензя: реакция Гутерреша на трагедию в Киеве говорит о двойных стандартах