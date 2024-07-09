https://ria.ru/20240709/ndfl-1958593159.html

Комитет Совфеда по бюджету поддержал проект о прогрессивной шкале НДФЛ

Комитет Совфеда по бюджету поддержал проект о прогрессивной шкале НДФЛ - РИА Новости, 09.07.2024

Комитет Совфеда по бюджету поддержал проект о прогрессивной шкале НДФЛ

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предварительно рассмотрел и поддержал законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T18:42

2024-07-09T18:42

2024-07-09T18:42

экономика

россия

госдума рф

совет федерации рф

налоговые изменения в россии

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предварительно рассмотрел и поддержал законопроект, который, в частности, вводит прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13% до 22%, передаёт корреспондент РИА Новости. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Госдума рассмотрит инициативу в третьем, окончательном чтении 10 июля. На этот же день запланировано её обсуждение в Совете Федерации. Документ вводит пятиступенчатую шкалу НДФЛ. Исходя из нее, базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей. Затем она плавно повышается: до 15% на доход до 5 миллионов рублей в год, 18% - на доход до 20 миллионов, 20% - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке 22%. При этом из-под повышенного НДФЛ выводится денежное довольствие и иные выплаты участников СВО, а также северные надбавки. Для самозанятых также ничего не меняется: действующие ставки налога на профессиональный доход сохраняются. Кроме того, предусматривается одинаковое налогообложение НДФЛ операций с цифровыми финансовыми активами и ценными бумагами (при доходе до 2,4 миллиона рублей в год - 13%, свыше этой суммы – 15%). Инициатива также увеличивает до 450 тысяч с 350 тысяч рублей предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. При этом вдвое увеличиваются налоговые вычеты: на второго ребенка - до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего ребенка – до 6000 рублей. А для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию, вводится вычет в размере 18 тысяч рублей в год. Помимо этого, меняется принцип уплаты НДФЛ в фиксированном размере для россиян, владеющих контролируемыми иностранными компаниями (КИК). При выборе такого режима не требуется декларировать доходы. Сейчас фиксированный налог платится в размере 5 миллионов рублей независимо от количества КИК, которыми владеет такое лицо. Теперь те, кто имеет не более пяти КИК, заплатят по 5 миллионов рублей за каждую, а для владельцев большего количества компаний вводится единый фиксированный платеж в 25 миллионов рублей независимо от их числа. Кроме того, если в отношении иностранной организации или ее контролирующего лица действуют санкции иностранных государств, из-за которых в ней вводится принудительное внешнее управление, то это лицо будет вправе уведомить налоговый орган о прекращении участия в такой КИК.

https://ria.ru/20240626/ndfl-1955515780.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, госдума рф, совет федерации рф, налоговые изменения в россии