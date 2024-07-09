https://ria.ru/20240709/moskva-1958562525.html
Москва вместе с представителем отрасли займется развитием микроэлектроники
Москва вместе с представителем отрасли займется развитием микроэлектроники - РИА Новости, 09.07.2024
Москва вместе с представителем отрасли займется развитием микроэлектроники
На Международной промышленной выставке "Иннопром-2024" столичное правительство подписало соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших отечественных... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T17:16
2024-07-09T17:16
2024-07-09T17:16
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
технологии
зеленоград
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. На Международной промышленной выставке "Иннопром-2024" столичное правительство подписало соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших отечественных производителей микроэлектроники "Микрон" (входит в группу компаний "Элемент", ELMT), сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Согласно документу, стороны создадут испытательный центр электронной компонентной базы и испытательную лабораторию химических материалов, где будут проводить испытания, измерения и исследования, направленные на развитие отечественной микроэлектроники."Москва активно поддерживает развитие высокотехнологичных и важных отраслей промышленности. В частности, город уделяет особое внимание микроэлектронике – например, в конце 2022 года был создан кластер фотоники и микроэлектроники, который сегодня объединяет порядка 60 ведущих производителей. Для дальнейшего устойчивого развития отрасли критически важно создавать, обновлять и развивать инфраструктуру для производства микроэлектроники полного цикла", - цитирует пресс-служба ДИПП министра правительства Москвы, главу департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.Он уточнил, что в рамках сотрудничества с "Микрон" в ОЭЗ "Технополис Москва" вскоре создадут центр коллективного пользования, который объединит бюро квалификации электронной компонентной базы и лабораторию химического анализа сверхчистых материалов.Предполагается, что указанный центр будет располагаться на площадке "Алабушево".В испытательном центре электронной компонентной базы специалисты будут испытывать на климатические и механические воздействия, электромагнитную совместимость, а также физико-технический анализ и измерения электрических параметров микросхем преимущественно в пластиковых корпусах.По словам председателя совета директоров АО "Микрон" Ильи Иванцова, с помощью поддержки столичного правительства появилась возможность создать полноценный центр испытаний электронной компонентной базы для целого ряда отраслей промышленности, где, фс опытом ведущих научно-исследовательских институтов, будет задействована экспертиза главной производственной площадки – "Микрона".Он напомнил, что четыре года назад предприятие первым в отрасли получило сертификат по стандарту автомобильной промышленности IATF 16949 в сфере "Проектирование и производство интегральных микросхем". Сейчас с помощью этого опыта задаются собственные стандарты для рынка.Испытательная лаборатория химических материалов позволит подготавливать специальную тару для работы с различными материалами, осуществлять защищенный отбор проб органических и неорганических соединений, проводить соответствующие качественные и количественные анализы состава и чистоты образцов.Предполагается, что потребителями этой продукции будут компании, занимающиеся выпуском машин, а также производители фармацевтики, фотоники, отрасли беспилотных авиасистем, химической, железнодорожной, нефтегазовой и других отраслей промышленности.Важную роль в обеспечении технологического суверенитета России играет микроэлектроника. В настоящий момент в мегаполисе ведут свою деятельность свыше 60 предприятий отрасли, где выпускают микросхемы, оптико-электронные приборы, смарт-карты, RFID-продукцию и другие высокотехнологичные изделия. Большая часть из них находится в Зеленограде, который сегодня считается центром микроэлектронной промышленности, – это "Микрон", Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники", НИИ Молекулярной электроники, "Резонит", "Элвис" и другие.
https://ria.ru/20240709/proizvodstvo-1958489950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, технологии, зеленоград
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Технологии, Зеленоград
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. На Международной промышленной выставке "Иннопром-2024" столичное правительство подписало соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших отечественных производителей микроэлектроники "Микрон" (входит в группу компаний "Элемент", ELMT), сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Согласно документу, стороны создадут испытательный центр электронной компонентной базы и испытательную лабораторию химических материалов, где будут проводить испытания, измерения и исследования, направленные на развитие отечественной микроэлектроники.
"Москва активно поддерживает развитие высокотехнологичных и важных отраслей промышленности. В частности, город уделяет особое внимание микроэлектронике – например, в конце 2022 года был создан кластер фотоники и микроэлектроники, который сегодня объединяет порядка 60 ведущих производителей. Для дальнейшего устойчивого развития отрасли критически важно создавать, обновлять и развивать инфраструктуру для производства микроэлектроники полного цикла", - цитирует пресс-служба ДИПП министра правительства Москвы, главу департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.
Он уточнил, что в рамках сотрудничества с "Микрон" в ОЭЗ "Технополис Москва" вскоре создадут центр коллективного пользования, который объединит бюро квалификации электронной компонентной базы и лабораторию химического анализа сверхчистых материалов.
Предполагается, что указанный центр будет располагаться на площадке "Алабушево".
В испытательном центре электронной компонентной базы специалисты будут испытывать на климатические и механические воздействия, электромагнитную совместимость, а также физико-технический анализ и измерения электрических параметров микросхем преимущественно в пластиковых корпусах.
По словам председателя совета директоров АО "Микрон" Ильи Иванцова, с помощью поддержки столичного правительства появилась возможность создать полноценный центр испытаний электронной компонентной базы для целого ряда отраслей промышленности, где, фс опытом ведущих научно-исследовательских институтов, будет задействована экспертиза главной производственной площадки – "Микрона".
Он напомнил, что четыре года назад предприятие первым в отрасли получило сертификат по стандарту автомобильной промышленности IATF 16949 в сфере "Проектирование и производство интегральных микросхем". Сейчас с помощью этого опыта задаются собственные стандарты для рынка.
Испытательная лаборатория химических материалов позволит подготавливать специальную тару для работы с различными материалами, осуществлять защищенный отбор проб органических и неорганических соединений, проводить соответствующие качественные и количественные анализы состава и чистоты образцов.
Предполагается, что потребителями этой продукции будут компании, занимающиеся выпуском машин, а также производители фармацевтики, фотоники, отрасли беспилотных авиасистем, химической, железнодорожной, нефтегазовой и других отраслей промышленности.
Важную роль в обеспечении технологического суверенитета России играет микроэлектроника. В настоящий момент в мегаполисе ведут свою деятельность свыше 60 предприятий отрасли, где выпускают микросхемы, оптико-электронные приборы, смарт-карты, RFID-продукцию и другие высокотехнологичные изделия. Большая часть из них находится в Зеленограде
, который сегодня считается центром микроэлектронной промышленности, – это "Микрон", Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники", НИИ Молекулярной электроники, "Резонит", "Элвис" и другие.