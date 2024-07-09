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Власти Молдавии решили объявить войну русскому языку, заявили в оппозиции - РИА Новости, 09.07.2024
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21:51 09.07.2024 (обновлено: 21:54 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/moldavija-1958626483.html
Власти Молдавии решили объявить войну русскому языку, заявили в оппозиции
Власти Молдавии решили объявить войну русскому языку, заявили в оппозиции - РИА Новости, 09.07.2024
Власти Молдавии решили объявить войну русскому языку, заявили в оппозиции
Власти Молдавии намерены исключить использование русского языка в законодательной деятельности, тем самым объявив ему войну и продемонстрировав абсолютное... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:51
2024-07-09T21:54
в мире
молдавия
ссср
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Власти Молдавии намерены исключить использование русского языка в законодательной деятельности, тем самым объявив ему войну и продемонстрировав абсолютное пренебрежение к русскоязычному населению, заявил представитель оппозиционного молдавского блока "Победа" Вячеслав Жуков. Оппозиционер сообщил, что в парламенте Молдавии планируется принятие нового регламента, который исключает использование русского языка в законодательной деятельности. В текущей версии регламента (статья 47) указано, что "проект законодательного акта представляется на румынском языке вместе с переводом на русский язык". Однако в новом регламенте проект закона должен подаваться исключительно на румынском языке. "Санду (президент Молдавии Майя Санду – ред.) и ее партия (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) объявили войну русскому языку на законодательном уровне… Это решение является вопиющим примером дискриминации и безответственного управления, направленного на раскол общества. Власть демонстрирует абсолютное пренебрежение к русскоязычному населению Молдовы, которое составляет значительную часть граждан страны. Исключение русского языка из нормативного оборота - это не просто бюрократическая формальность, а явный сигнал о намерении изолировать эту часть общества", - написал Жуков в своем Telegram-канале. По его мнению, это откровенное нарушение всех демократических принципов, и власти сознательно нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств, которая призвана защищать права на использование родного языка в общественной и частной жизни. До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам. Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.
https://ria.ru/20240619/odessa-1953964344.html
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в мире, молдавия, ссср, майя санду
В мире, Молдавия, СССР, Майя Санду
Власти Молдавии решили объявить войну русскому языку, заявили в оппозиции

Власти Молдавии намерены исключить русский язык в законодательной деятельности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк Кишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Власти Молдавии намерены исключить использование русского языка в законодательной деятельности, тем самым объявив ему войну и продемонстрировав абсолютное пренебрежение к русскоязычному населению, заявил представитель оппозиционного молдавского блока "Победа" Вячеслав Жуков.
Оппозиционер сообщил, что в парламенте Молдавии планируется принятие нового регламента, который исключает использование русского языка в законодательной деятельности. В текущей версии регламента (статья 47) указано, что "проект законодательного акта представляется на румынском языке вместе с переводом на русский язык". Однако в новом регламенте проект закона должен подаваться исключительно на румынском языке.
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"Санду (президент Молдавии Майя Санду – ред.) и ее партия (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) объявили войну русскому языку на законодательном уровне… Это решение является вопиющим примером дискриминации и безответственного управления, направленного на раскол общества. Власть демонстрирует абсолютное пренебрежение к русскоязычному населению Молдовы, которое составляет значительную часть граждан страны. Исключение русского языка из нормативного оборота - это не просто бюрократическая формальность, а явный сигнал о намерении изолировать эту часть общества", - написал Жуков в своем Telegram-канале.
По его мнению, это откровенное нарушение всех демократических принципов, и власти сознательно нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств, которая призвана защищать права на использование родного языка в общественной и частной жизни.
До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам. Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.
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