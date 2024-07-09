https://ria.ru/20240709/lavrov-1958616636.html
Лавров высказался о попытках США повлиять на переговоры России и Индии
Лавров высказался о попытках США повлиять на переговоры России и Индии - РИА Новости, 09.07.2024
Лавров высказался о попытках США повлиять на переговоры России и Индии
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможное влияние давления США на переговоры между Россией и Индией, заявил, что США должны быть заняты своими... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T20:36
2024-07-09T20:36
2024-07-09T20:36
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможное влияние давления США на переговоры между Россией и Индией, заявил, что США должны быть заняты своими делами и "пусть повлияют на себя". "Кто на кого влияет, в данной ситуации я не вижу никакого смысла обсуждать влияние Соединенных Штатов. Они должны быть заняты своими делами, пусть они повлияют на себя", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину. Лавров также добавил, что на него лично, как и на президента России Владимира Путина это давление никак не влияет. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, индия, сергей лавров, владимир путин, павел зарубин
Россия, США, Индия, Сергей Лавров, Владимир Путин, Павел Зарубин
Лавров высказался о попытках США повлиять на переговоры России и Индии
Лавров о влиянии давления США на переговоры РФ и Индии: пусть повлияют на себя