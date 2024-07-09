https://ria.ru/20240709/lavrov-1958616636.html

Лавров высказался о попытках США повлиять на переговоры России и Индии

Лавров высказался о попытках США повлиять на переговоры России и Индии - РИА Новости, 09.07.2024

Лавров высказался о попытках США повлиять на переговоры России и Индии

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможное влияние давления США на переговоры между Россией и Индией, заявил, что США должны быть заняты своими... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:36

2024-07-09T20:36

2024-07-09T20:36

россия

сша

индия

сергей лавров

владимир путин

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949679172_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_592636379ecec3f4d05bee26b8e92ab8.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможное влияние давления США на переговоры между Россией и Индией, заявил, что США должны быть заняты своими делами и "пусть повлияют на себя". "Кто на кого влияет, в данной ситуации я не вижу никакого смысла обсуждать влияние Соединенных Штатов. Они должны быть заняты своими делами, пусть они повлияют на себя", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину. Лавров также добавил, что на него лично, как и на президента России Владимира Путина это давление никак не влияет. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. В понедельник он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. Во вторник премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.

https://ria.ru/20240709/politika-1958498465.html

россия

сша

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, индия, сергей лавров, владимир путин, павел зарубин