https://ria.ru/20240709/kennedi-mladshij-1958626649.html

Кеннеди-младший назвал главный приоритет НАТО

Кеннеди-младший назвал главный приоритет НАТО - РИА Новости, 09.07.2024

Кеннеди-младший назвал главный приоритет НАТО

Ключевым приоритетом НАТО является продолжение войны, а не поддержание мира, заявил во вторник независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T21:53

2024-07-09T21:53

2024-07-09T21:53

в мире

сша

роберт кеннеди

нато

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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Ключевым приоритетом НАТО является продолжение войны, а не поддержание мира, заявил во вторник независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Таким образом политик прокомментировал стартовавший в американской столице саммит Североатлантического альянса, который продлится до 11 июля. "На этой неделе мир наблюдает печальное зрелище того, как западная империя приближается к катастрофе... Главным приоритетом НАТО на данный момент является ведение войны, а не поддержание мира", - написал Кеннеди-младший в своем аккаунте в соцсети X. Политик выразил уверенность в том, что под его руководством в Белом доме саммит НАТО в Вашингтоне был бы сфокусирован на "совершенно иных" темах. "Прекратите резню. Нужно покончить с состоянием войны", - призвал он.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, роберт кеннеди, нато