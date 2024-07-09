Кеннеди-младший назвал главный приоритет НАТО
Кандидат в президенты США Кеннеди назвал продолжение войны приоритетом НАТО
© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Ключевым приоритетом НАТО является продолжение войны, а не поддержание мира, заявил во вторник независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Таким образом политик прокомментировал стартовавший в американской столице саммит Североатлантического альянса, который продлится до 11 июля.
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"На этой неделе мир наблюдает печальное зрелище того, как западная империя приближается к катастрофе... Главным приоритетом НАТО на данный момент является ведение войны, а не поддержание мира", - написал Кеннеди-младший в своем аккаунте в соцсети X.
Политик выразил уверенность в том, что под его руководством в Белом доме саммит НАТО в Вашингтоне был бы сфокусирован на "совершенно иных" темах.
"Прекратите резню. Нужно покончить с состоянием войны", - призвал он.
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