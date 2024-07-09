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Кеннеди-младший назвал главный приоритет НАТО - РИА Новости, 09.07.2024
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21:53 09.07.2024
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Кеннеди-младший назвал главный приоритет НАТО
Кеннеди-младший назвал главный приоритет НАТО - РИА Новости, 09.07.2024
Кеннеди-младший назвал главный приоритет НАТО
Ключевым приоритетом НАТО является продолжение войны, а не поддержание мира, заявил во вторник независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T21:53
2024-07-09T21:53
в мире
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роберт кеннеди
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Ключевым приоритетом НАТО является продолжение войны, а не поддержание мира, заявил во вторник независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Таким образом политик прокомментировал стартовавший в американской столице саммит Североатлантического альянса, который продлится до 11 июля. "На этой неделе мир наблюдает печальное зрелище того, как западная империя приближается к катастрофе... Главным приоритетом НАТО на данный момент является ведение войны, а не поддержание мира", - написал Кеннеди-младший в своем аккаунте в соцсети X. Политик выразил уверенность в том, что под его руководством в Белом доме саммит НАТО в Вашингтоне был бы сфокусирован на "совершенно иных" темах. "Прекратите резню. Нужно покончить с состоянием войны", - призвал он.
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в мире, сша, роберт кеннеди, нато
В мире, США, Роберт Кеннеди, НАТО
Кеннеди-младший назвал главный приоритет НАТО

Кандидат в президенты США Кеннеди назвал продолжение войны приоритетом НАТО

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Ключевым приоритетом НАТО является продолжение войны, а не поддержание мира, заявил во вторник независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Таким образом политик прокомментировал стартовавший в американской столице саммит Североатлантического альянса, который продлится до 11 июля.
«
"На этой неделе мир наблюдает печальное зрелище того, как западная империя приближается к катастрофе... Главным приоритетом НАТО на данный момент является ведение войны, а не поддержание мира", - написал Кеннеди-младший в своем аккаунте в соцсети X.
Политик выразил уверенность в том, что под его руководством в Белом доме саммит НАТО в Вашингтоне был бы сфокусирован на "совершенно иных" темах.
"Прекратите резню. Нужно покончить с состоянием войны", - призвал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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