https://ria.ru/20240709/kalach-na-donu-1958558625.html

В Калаче-на-Дону из-за пожара возросла концентрация вредных веществ

В Калаче-на-Дону из-за пожара возросла концентрация вредных веществ - РИА Новости, 09.07.2024

В Калаче-на-Дону из-за пожара возросла концентрация вредных веществ

Превышение загрязняющих веществ, таких как оксид серы и формальдегид, выявлено в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, где горит нефтебаза после атаки... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:54

2024-07-09T16:54

2024-07-09T16:55

происшествия

калач-на-дону

волгоградская область

фролово

андрей бочаров

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Превышение загрязняющих веществ, таких как оксид серы и формальдегид, выявлено в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, где горит нефтебаза после атаки БПЛА, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону. По данным МЧС, пожару на нефтебазе присвоен повышенный ранг. По информации Роспотребнадзора, специалисты ведомства взяли пробы воздуха в Калаче-на-Дону на фоне пожара. "Выявлены превышения по следующим показателям: оксид серы, формальдегид, оксид углерода. Контроль качества атмосферного воздуха продолжается", - говорится в сообщении ведомства. Роспотребнадзор рекомендует жителям города закрыть окна, при сильной задымленности носить средства индивидуальной защиты, избегать длительного нахождения на улице. Как сообщили РИА Новости в компании "Аркон-Про", нефтебаза после атаки приостановила работу.

https://ria.ru/20240509/mchs-1944921133.html

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958553989.html

калач-на-дону

волгоградская область

фролово

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происшествия, калач-на-дону, волгоградская область, фролово, андрей бочаров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)