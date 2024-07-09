https://ria.ru/20240709/kalach-na-donu-1958558625.html
В Калаче-на-Дону из-за пожара возросла концентрация вредных веществ
В Калаче-на-Дону из-за пожара возросла концентрация вредных веществ - РИА Новости, 09.07.2024
В Калаче-на-Дону из-за пожара возросла концентрация вредных веществ
Превышение загрязняющих веществ, таких как оксид серы и формальдегид, выявлено в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, где горит нефтебаза после атаки... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:54
2024-07-09T16:54
2024-07-09T16:55
происшествия
калач-на-дону
волгоградская область
фролово
андрей бочаров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Превышение загрязняющих веществ, таких как оксид серы и формальдегид, выявлено в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, где горит нефтебаза после атаки БПЛА, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее сообщил, что силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону. По данным МЧС, пожару на нефтебазе присвоен повышенный ранг. По информации Роспотребнадзора, специалисты ведомства взяли пробы воздуха в Калаче-на-Дону на фоне пожара. "Выявлены превышения по следующим показателям: оксид серы, формальдегид, оксид углерода. Контроль качества атмосферного воздуха продолжается", - говорится в сообщении ведомства. Роспотребнадзор рекомендует жителям города закрыть окна, при сильной задымленности носить средства индивидуальной защиты, избегать длительного нахождения на улице. Как сообщили РИА Новости в компании "Аркон-Про", нефтебаза после атаки приостановила работу.
https://ria.ru/20240509/mchs-1944921133.html
https://ria.ru/20240709/pozhar-1958553989.html
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происшествия, калач-на-дону, волгоградская область, фролово, андрей бочаров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калач-на-Дону, Волгоградская область, Фролово, Андрей Бочаров, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калаче-на-Дону из-за пожара возросла концентрация вредных веществ
Роспотребнадзор выявил превышение вредных веществ в Калаче-на-Дону после пожара