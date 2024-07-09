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Два израильтянина погибли при попадании ракеты в их автомобиль - РИА Новости, 09.07.2024
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23:11 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/izrailtjanin-1958636688.html
Два израильтянина погибли при попадании ракеты в их автомобиль
Два израильтянина погибли при попадании ракеты в их автомобиль - РИА Новости, 09.07.2024
Два израильтянина погибли при попадании ракеты в их автомобиль
Двое израильтян погибли в результате прямого попадания ракеты в их автомобиль в районе Голанских высот на севере Израиля, сообщает издание Haaretz со ссылкой на РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:11
2024-07-09T23:11
в мире
голанские высоты
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Двое израильтян погибли в результате прямого попадания ракеты в их автомобиль в районе Голанских высот на севере Израиля, сообщает издание Haaretz со ссылкой на службы экстренной помощи. "Два человека погибли в результате прямого попадания ракеты в автомобили в районе Голанских высот на севере Израиля", - говорится в сообщении издания. Ранее армия обороны израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что идентифицировала около 40 ракет, выпущенных по территории Голанских высот из Ливана, несколько из них не были перехвачены системами ПВО.
https://ria.ru/20240709/zhertvy-1958632951.html
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в мире, голанские высоты, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Голанские высоты, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Два израильтянина погибли при попадании ракеты в их автомобиль

Haaretz: два израильтянина погибли при прямом попадании ракеты в их автомобиль

© AP Photo / Mahmoud IlleanМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Машина скорой помощи в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Двое израильтян погибли в результате прямого попадания ракеты в их автомобиль в районе Голанских высот на севере Израиля, сообщает издание Haaretz со ссылкой на службы экстренной помощи.
«
"Два человека погибли в результате прямого попадания ракеты в автомобили в районе Голанских высот на севере Израиля", - говорится в сообщении издания.
Ранее армия обороны израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что идентифицировала около 40 ракет, выпущенных по территории Голанских высот из Ливана, несколько из них не были перехвачены системами ПВО.
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В миреГоланские высотыИзраильЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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