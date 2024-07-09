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Два израильтянина погибли при попадании ракеты в их автомобиль
Два израильтянина погибли при попадании ракеты в их автомобиль - РИА Новости, 09.07.2024
Два израильтянина погибли при попадании ракеты в их автомобиль
Двое израильтян погибли в результате прямого попадания ракеты в их автомобиль в районе Голанских высот на севере Израиля, сообщает издание Haaretz со ссылкой на РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:11
2024-07-09T23:11
2024-07-09T23:11
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Двое израильтян погибли в результате прямого попадания ракеты в их автомобиль в районе Голанских высот на севере Израиля, сообщает издание Haaretz со ссылкой на службы экстренной помощи. "Два человека погибли в результате прямого попадания ракеты в автомобили в районе Голанских высот на севере Израиля", - говорится в сообщении издания. Ранее армия обороны израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что идентифицировала около 40 ракет, выпущенных по территории Голанских высот из Ливана, несколько из них не были перехвачены системами ПВО.
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в мире, голанские высоты, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Голанские высоты, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Два израильтянина погибли при попадании ракеты в их автомобиль
Haaretz: два израильтянина погибли при прямом попадании ракеты в их автомобиль