https://ria.ru/20240709/izrailtjanin-1958636688.html

Два израильтянина погибли при попадании ракеты в их автомобиль

Два израильтянина погибли при попадании ракеты в их автомобиль - РИА Новости, 09.07.2024

Два израильтянина погибли при попадании ракеты в их автомобиль

Двое израильтян погибли в результате прямого попадания ракеты в их автомобиль в районе Голанских высот на севере Израиля, сообщает издание Haaretz со ссылкой на РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:11

2024-07-09T23:11

2024-07-09T23:11

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голанские высоты

израиль

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Двое израильтян погибли в результате прямого попадания ракеты в их автомобиль в районе Голанских высот на севере Израиля, сообщает издание Haaretz со ссылкой на службы экстренной помощи. "Два человека погибли в результате прямого попадания ракеты в автомобили в районе Голанских высот на севере Израиля", - говорится в сообщении издания. Ранее армия обороны израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что идентифицировала около 40 ракет, выпущенных по территории Голанских высот из Ливана, несколько из них не были перехвачены системами ПВО.

https://ria.ru/20240709/zhertvy-1958632951.html

голанские высоты

израиль

ливан

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в мире, голанские высоты, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году