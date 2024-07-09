https://ria.ru/20240709/investitsii-1958420858.html
Тамбовская область поддержит планы "Пигмента" по инвестициям
Тамбовская область поддержит планы "Пигмента" по инвестициям - РИА Новости, 09.07.2024
Тамбовская область поддержит планы "Пигмента" по инвестициям
Правительство Тамбовской области заключило с АО "Пигмент" соглашение о намерениях, предусматривающее модернизацию и расширение химического производства на... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:45
2024-07-09T09:45
2024-07-09T09:45
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство Тамбовской области заключило с АО "Пигмент" соглашение о намерениях, предусматривающее модернизацию и расширение химического производства на территории региона с планируемым объемом инвестиций 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба облправительства. АО "Пигмент" — лидер промышленного производства Тамбовской области. Завод выпускает более 350 наименований химической продукции и входит в десятку стратегически значимых промышленных предприятий региона. По условиям соглашения правительство региона окажет компании содействие в получении необходимых мер господдержки при реализации инвестиционных проектов. "Правительство области выполняет задачи, обозначенные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным по поддержке и развитию промышленности, в том числе, по модернизации производств, выпуску новых видов продукции, созданию дополнительных рабочих мест, импортозамещению", - отметил на церемонии подписания глава региона Максим Егоров. По словам генерального директора АО "Пигмент" Андрея Утробина, инвестиции пойдут на модернизацию инфраструктуры, расширение мощности производства и выпуска продуктов, в том числе по импортозамещению. "Ежегодный прирост объемов производства превышает 10%. А реализация новых инвестпроектов позволит обеспечить рост производства на 15-20%. В этом году планируем достичь объема выпуска продукции 230 тысяч тонн, в денежном выражении это более 25 миллиардов рублей, - приводятся в сообщении слова Утробина. В пресс-службе отметили, что предприятие также почти вдвое сумело нарастить экспорт, переориентировав сбыт с европейских стран на рынки Азии и Латинской Америки. Впервые начались поставки продукции в Китай, ОАЭ, Бразилию, Индию.
https://ria.ru/20240702/reyting-1956807439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, тамбовская область, россия, азия, максим егоров
Тамбовская область, Экономика, Тамбовская область, Россия, Азия, Максим Егоров
Тамбовская область поддержит планы "Пигмента" по инвестициям
Тамбовская область поддержит планы "Пигмента" инвестировать 8 миллиардов рублей
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство Тамбовской области заключило с АО "Пигмент" соглашение о намерениях, предусматривающее модернизацию и расширение химического производства на территории региона с планируемым объемом инвестиций 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба облправительства.
АО "Пигмент" — лидер промышленного производства Тамбовской области. Завод выпускает более 350 наименований химической продукции и входит в десятку стратегически значимых промышленных предприятий региона.
По условиям соглашения правительство региона окажет компании содействие в получении необходимых мер господдержки при реализации инвестиционных проектов.
«
"Правительство области выполняет задачи, обозначенные президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным по поддержке и развитию промышленности, в том числе, по модернизации производств, выпуску новых видов продукции, созданию дополнительных рабочих мест, импортозамещению", - отметил на церемонии подписания глава региона Максим Егоров
.
По словам генерального директора АО "Пигмент" Андрея Утробина, инвестиции пойдут на модернизацию инфраструктуры, расширение мощности производства и выпуска продуктов, в том числе по импортозамещению.
"Ежегодный прирост объемов производства превышает 10%. А реализация новых инвестпроектов позволит обеспечить рост производства на 15-20%. В этом году планируем достичь объема выпуска продукции 230 тысяч тонн, в денежном выражении это более 25 миллиардов рублей, - приводятся в сообщении слова Утробина.
В пресс-службе отметили, что предприятие также почти вдвое сумело нарастить экспорт, переориентировав сбыт с европейских стран на рынки Азии
и Латинской Америки
. Впервые начались поставки продукции в Китай
, ОАЭ
, Бразилию
, Индию
.