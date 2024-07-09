https://ria.ru/20240709/investitsii-1958420858.html

Тамбовская область поддержит планы "Пигмента" по инвестициям

Тамбовская область поддержит планы "Пигмента" по инвестициям - РИА Новости, 09.07.2024

Тамбовская область поддержит планы "Пигмента" по инвестициям

Правительство Тамбовской области заключило с АО "Пигмент" соглашение о намерениях, предусматривающее модернизацию и расширение химического производства на... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:45

2024-07-09T09:45

2024-07-09T09:45

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Правительство Тамбовской области заключило с АО "Пигмент" соглашение о намерениях, предусматривающее модернизацию и расширение химического производства на территории региона с планируемым объемом инвестиций 8 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба облправительства. АО "Пигмент" — лидер промышленного производства Тамбовской области. Завод выпускает более 350 наименований химической продукции и входит в десятку стратегически значимых промышленных предприятий региона. По условиям соглашения правительство региона окажет компании содействие в получении необходимых мер господдержки при реализации инвестиционных проектов. "Правительство области выполняет задачи, обозначенные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным по поддержке и развитию промышленности, в том числе, по модернизации производств, выпуску новых видов продукции, созданию дополнительных рабочих мест, импортозамещению", - отметил на церемонии подписания глава региона Максим Егоров. По словам генерального директора АО "Пигмент" Андрея Утробина, инвестиции пойдут на модернизацию инфраструктуры, расширение мощности производства и выпуска продуктов, в том числе по импортозамещению. "Ежегодный прирост объемов производства превышает 10%. А реализация новых инвестпроектов позволит обеспечить рост производства на 15-20%. В этом году планируем достичь объема выпуска продукции 230 тысяч тонн, в денежном выражении это более 25 миллиардов рублей, - приводятся в сообщении слова Утробина. В пресс-службе отметили, что предприятие также почти вдвое сумело нарастить экспорт, переориентировав сбыт с европейских стран на рынки Азии и Латинской Америки. Впервые начались поставки продукции в Китай, ОАЭ, Бразилию, Индию.

https://ria.ru/20240702/reyting-1956807439.html

https://ria.ru/20240621/eksport-1954523150.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, тамбовская область, россия, азия, максим егоров