https://ria.ru/20240709/identifikatsiya-1958334284.html

Билайн бизнес интегрировал в свою Облачную АТС сервис идентификации вызовов

Билайн бизнес интегрировал в свою Облачную АТС сервис идентификации вызовов - РИА Новости, 09.07.2024

Билайн бизнес интегрировал в свою Облачную АТС сервис идентификации вызовов

Билайн бизнес интегрировал в свою Облачную АТС сервис идентификации вызовов "Этикетка" (18+), благодаря которому компании могут вместе с номером передавать на... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:00

2024-07-09T10:00

2024-07-09T10:00

вымпелком

билайн

технологии

идентификация

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Билайн бизнес интегрировал в свою Облачную АТС сервис идентификации вызовов "Этикетка" (18+), благодаря которому компании могут вместе с номером передавать на экраны телефонов вызываемых абонентов дополнительные данные, например, название бренда и цель звонка, сообщает ПАО "ВымпелКом". Настроить "Этикетку" можно за пять минут: достаточно выбрать номер и имя, а также приложить документы для подтверждения прав использования указанной информации при звонках. Обязательная проверка дополнительных данных, а также собственная технология для их передачи вместе с номером телефона при вызове ― главные особенности сервиса "Этикетка" от билайн бизнес. Благодаря такому подходу абоненты могут доверять информации, которая отображается на их устройствах.Как показывает опыт компаний-клиентов билайн бизнес, при использовании сервиса "Этикетка" увеличивается уровень контактности, при этом общение с клиентами проходит более лояльно, чем в случае, когда вызывающий номер не определен. При этом возможность и способ отображения дополнительной информации о компании-заказчике зависит от модели устройства вызываемого абонента, использования сервисов АОН/антиАОН (18+), а также наличия соглашения с другими операторами.Подключение сервиса "Этикетка" в личном кабинете Облачной АТС билайн бизнес доступно на всех тарифных планах. Нужно выбрать номер, к которому будет привязана этикетка, указать желаемое "имя", подгрузить документы подтверждающие права на использование информации в "Этикетке" и отправить заявку. Подключение занимает до трех рабочих дней, если "Этикетка" используется для звонков абонентам билайна, и до 7 дней ― при звонках абонентам партнерских сетей."Интеграция сервиса "Этикетка" расширяет возможности для пользователей Облачной АТС. Теперь в едином интерфейсе можно не только управлять всей телефонией компании, использовать технологии речевой аналитики или, например, определять эффективность рекламных кампаний, но и забрендировать исходящие вызовы своим клиентам. У добросовестных компаний появилась возможность самостоятельно определять, что, кроме номера, увидят абоненты на экране во время вызова, - приводятся в сообщении слова директора по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслана Ахлебининского.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLsXU271NM

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, билайн, технологии, идентификация